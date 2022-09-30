  • USD: 18,52 - 18,55
  • EURO: 18,14 - 18,17
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Son Dakika | Kayseri'deki 'kökünü kurutma' operasyonunda 10 tutukla

Kayseri'de 81 ekip ve 270 personelle eş zamanlı yapılan Kökünü Kurutma Operasyonu'nda gözaltına alınan 43 kişiden 10'u tutuklandı.

Ekleme: 30.09.2022 - 17:14 Güncelleme: 30.09.2022 - 17:15 / Editör: Ozge Selin
Son Dakika | Kayseri'deki 'kökünü kurutma' operasyonunda 10 tutukla

Kayseri'de 81 ekip ve 270 personelle eş zamanlı yapılan Kökünü Kurutma Operasyonu'nda gözaltına alınan 43 kişiden 10'u tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 81 ekip ve 270 personel ile kent genelinde 35 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 43 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda ise çok miktarda uyuşturucu madde, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 22 adet dolu fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tunç Soyer'in 9 Eylül konuşması yargıya taşındı! Osmanlı'yı hain ilan etmişti....
Avrupa Birliği: İlhak edilen 4 bölgenin Rusya'nın parçası olduğunu katiyen kabul etmiyoruz
Rusya'ya katılan 4 bölge töreni düzenleniyor
Yunan spiker Theodoratos: Türk ordusu bizden daha güçlü
İsveç Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırdı
Kartal’da İBB’nin üst geçit çalışması 6 aydır başlatılmayı bekliyor
Dedeağaç'ta kriz çıkaracak hamle! Yunan basınından ortalığı karıştıracak bir iddia geldi
Başkan Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü
Mersin'deki terör saldırısında yeni detay! PKK'lı teröristlerden FETÖ taktiği...
CHP'li Murat Karayalçın: 6'lı masayı dağıtan vebal altına girer
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde terör yuvalanması! PKK elebaşı Karayılan ile görüşen sözde gazeteciye para akıtmışlar
Bakan Dönmez duyurdu: Karadeniz gazında önemli gelişme
Avro Bölgesi'nde rekor enflasyon! Çift hane geldi
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Ada'da tırmanma istiyorsanız gereğini yapacağız
Irak'ın kuzeyindeki hedefler tek tek imha edilmişti! Asos operasyonunun detayları ortaya çıktı
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Kılıçdaroğlu'na PKK desteği tepkisi: 'Ölen bizim teröristimiz değil' demek istiyor
MİT, Suriye'de 19 DEAŞ'lıyı yakaladı
Almanya'da kabus senaryoları gerçek oluyor! Ekonomide çöküş sinyali: Önümüzdeki yıl daha da artacak
Thodex vurgununda flaş gelişme! Fatih Faruk Özer'in karanlık ilişkileri deşifre olacak
Doğalgazda ekim tarifesi değişmedi

Doğalgazda ekim tarifesi değişmedi

Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli sağanak geliyor

Sosyal konut projesi: 25 Ekim’de 17 ilde temel atılacak

Sosyal konut projesi: 25 Ekim’de 17 ilde temel atılacak

‘N’ harfiyle dolandırıcılık

‘N’ harfiyle dolandırıcılık

Tarihin ilk düzenlenmiş tweeti Twitter'dan geldi: İşte böyle görünecek

Tarihin ilk düzenlenmiş tweeti Twitter'dan geldi: İşte böyle görünecek

Nefes borusundan canlı sinek larvaları çıktı

Nefes borusundan canlı sinek larvaları çıktı