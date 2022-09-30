Son Dakika | Kayseri'deki 'kökünü kurutma' operasyonunda 10 tutukla

Kayseri'de 81 ekip ve 270 personelle eş zamanlı yapılan Kökünü Kurutma Operasyonu'nda gözaltına alınan 43 kişiden 10'u tutuklandı.Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 81 ekip ve 270 personel ile kent genelinde 35 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 43 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda ise çok miktarda uyuşturucu madde, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 22 adet dolu fişek ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.