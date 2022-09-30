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Küçükçekmece'de polisten uyuşturucu operasyonu

Küçükçekmece'de araçla uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda 9 kişi yakalandı.

Ekleme: 30.09.2022 - 15:03 Güncelleme: 30.09.2022 - 15:03 / Editör: Ozge Selin
Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Küçükçekmece Cennet Mahallesi ve civarında şüpheli kişilerin araçla uyuşturucu madde satışı yaptığını belirledi.

Plaka bilgileri tespit edilen araç ekipler tarafından takibe alınırken, incelemeler sonucunda şüphelilerin farklı tarihlerde narkotik madde satışı yaptığı öğrenildi. Son olarak 23 Eylül Cuma günü Gültepe Mahallesi'nde görülen araçtan inen M.C. ve M.Ç. isimli şüpheliler 100 metre ileride polise yakalandı. Yapılan aramalarda M.C. ve M.Ç.'nin üzerinde 3.4 ve 3.3 gram iki fişek halinde eroin ele geçirildi.

Uyuşturucu satışında kullanılan aracın ise yapılan teknik takip sonucu Cennet Mahallesi D-100 yan yolda seyir halinde olduğu tespit edildi. Araç park edildiği sırada baskın yapan ekipler, araç içindeki K.A., E.M.A., R.G., K.B., E.Ş., G.Y., isimli şüpheliler yakalandı. Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada; 16 parça eroin ele geçirildi. Şüphelilerin uyuşturucu maddeyi sakladıkları tespit edilen Beşyol Mahallesi'ndeki adreste ise A.Y. isimli şüpheli yakalanırken, 3.3 gram eroin ve 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerin yapılan sorgulamasında uyuşturucu madde, hırsızlık ve benzeri çok sayıda suç kayıtlarının olduğu tespit edildi.

Konu ile ilgili yakalanan M.C., M.Ç., R.G., K.B., E.Ş., G.Y. ve A.Y. isimli şüpheliler, "Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma" suçundan işlem yapıldıktan sonra adli makamlarca serbest bırakıldı. E.M.A. ve K.A isimli şüpheliler ise "Narkotik Madde İmal ve Ticareti" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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