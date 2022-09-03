Hazal Kaya bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Son dijital platformda yayınlanan 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' dizisinde kamera karşısına geçen Hazal Kaya, bir süredir sosyal medyada paylaşım yapmıyordu. Önceki gün Instagram hesabı üzerinden sessizliğini bozan ünlü oyuncu, sağlık sorunları yaşadığını yazdı. Kaya'nın sözleri takipçilerini endişelendirdi."EVDE BAYGIN YATIYORUM""Nasıl açtım arayı ama? İsteyerek olmadı valla" diyen Hazal Kaya, yayınladığı fotoğrafa şu notu düştü:Fiziksel olarak aşırı zorlandığım bir dönem sadece, sonra anlatırım. Psikolojik olarak kaldırabildiklerimin de ciddi bir sınırı oldu. Ayrıca 9'a 3 tansiyonla ya evde baygın yatıyorum ya da sette hayatta tutunmaya çalışıyorum. 'Ay çok güzel şeyler geliyor neyse' böyleyken böyle. İki üç haftaya toparlarım gibi, yani umarım! Öptüm.FİKRET ALİ'YE KIZ KARDEŞ GELİYORHazal Kaya ile Ali Atay, altı yıllık ilişkilerini 2019'da evlilikle taçlandırmıştı. Aynı yıl kasım ayında ilk kez anne ve baba olma mutluluğunu yaşayan ünlü çift, oğullarına Fikret Ali ismini vermişti. Şimdilerde ikinci çocuğuna hamile olan Hazal Kaya, bebeğinin cinsiyetini ilk kez açıkladı.Yakın arkadaşı ve meslektaşı Selin Şekerci ile gittiği Melike Şahin konseri çıkışı objektiflere yansıyan 31 yasındaki oyuncu, basın mensuplarıyla sohbeti sırasında bebeğinin cinsiyetini paylaştı ve kız bebek beklediğini söyledi."FECİ KOCAM KÖYLÜYÜMDÜR"Geçtiğimiz aylarda Youtube'da yayınlanan 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk olan Hazal Kaya, uzun süredir birlikte olduğu Ali Atay'a olan aşkından bahsetmişti.Ben feci kocam köylüyümdür. Çok aşığım. Ve biraz içtikten sonra Ali'ye ne kadar aşık olduğumu herkese anlatmak zorundaymışım gibi bir duyguyla yaşıyorum. Kimse bunu dinlemek istemiyor. Ve Ali inanılmaz utanıyor böyle şeylerden.