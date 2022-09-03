  • USD: 18,20 - 18,23
  • EURO: 18,18 - 18,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hazal Kaya bebeğinin cinsiyetini açıkladı

İkinci kez anne olmak için gün sayan Hazal Kaya'nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu. 2019 yılında nikâh masasına oturduğu yönetmen ve oyuncu Ali Atay (46) ile mutlu bir evlilik sürdüren 31 yaşındaki güzel, dün akşam yakın arkadaşı Selin Şekerci ile gittiği Melike Şahin konseri çıkışında basın mensuplarıyla sohbeti sırasında açıklama yaptı.

Ekleme: 3.09.2022 - 14:14 Güncelleme: 3.09.2022 - 14:24 / Editör: Ozge Selin
Hazal Kaya bebeğinin cinsiyetini açıkladı
Son dijital platformda yayınlanan 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' dizisinde kamera karşısına geçen Hazal Kaya, bir süredir sosyal medyada paylaşım yapmıyordu. Önceki gün Instagram hesabı üzerinden sessizliğini bozan ünlü oyuncu, sağlık sorunları yaşadığını yazdı. Kaya'nın sözleri takipçilerini endişelendirdi.

"EVDE BAYGIN YATIYORUM"

"Nasıl açtım arayı ama? İsteyerek olmadı valla" diyen Hazal Kaya, yayınladığı fotoğrafa şu notu düştü:

Fiziksel olarak aşırı zorlandığım bir dönem sadece, sonra anlatırım. Psikolojik olarak kaldırabildiklerimin de ciddi bir sınırı oldu. Ayrıca 9'a 3 tansiyonla ya evde baygın yatıyorum ya da sette hayatta tutunmaya çalışıyorum. 'Ay çok güzel şeyler geliyor neyse' böyleyken böyle. İki üç haftaya toparlarım gibi, yani umarım! Öptüm.

FİKRET ALİ'YE KIZ KARDEŞ GELİYOR

Hazal Kaya ile Ali Atay, altı yıllık ilişkilerini 2019'da evlilikle taçlandırmıştı. Aynı yıl kasım ayında ilk kez anne ve baba olma mutluluğunu yaşayan ünlü çift, oğullarına Fikret Ali ismini vermişti. Şimdilerde ikinci çocuğuna hamile olan Hazal Kaya, bebeğinin cinsiyetini ilk kez açıkladı.

Yakın arkadaşı ve meslektaşı Selin Şekerci ile gittiği Melike Şahin konseri çıkışı objektiflere yansıyan 31 yasındaki oyuncu, basın mensuplarıyla sohbeti sırasında bebeğinin cinsiyetini paylaştı ve kız bebek beklediğini söyledi.

"FECİ KOCAM KÖYLÜYÜMDÜR"

Geçtiğimiz aylarda Youtube'da yayınlanan 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk olan Hazal Kaya, uzun süredir birlikte olduğu Ali Atay'a olan aşkından bahsetmişti.

Ben feci kocam köylüyümdür. Çok aşığım. Ve biraz içtikten sonra Ali'ye ne kadar aşık olduğumu herkese anlatmak zorundaymışım gibi bir duyguyla yaşıyorum. Kimse bunu dinlemek istemiyor. Ve Ali inanılmaz utanıyor böyle şeylerden.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır Lice'de gençlerle buluştu! PKK bize ne kazandırdı?
Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov istifa ediyor!
HDP'li Semra Güzel tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da konuşuyor!
Bakan Koca'dan TUS açıklaması!
Dünya basını Erdoğan'ın Yunanistan sözlerini son dakika olarak bildirdi
Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor! Üç örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu
TFF binasına silahlı saldırı! 2 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi!
Ünsal Ban evinde Ankara Kuşu ile birlikte yakalandı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılelma ve Hürjet'i imzaladı
Hakan Han Özcan'dan Mansur Yavaş'a 'su zammı' tepkisi
Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te önemli açıklamalarda bulunuyor...
CHP'den yine ağaç katliamı! Boğaz manzarası için ağaçları kestiler
HDP'li Semra Güzel adliyeye sevk edildi.
'Mangır Merdan' tartışmasında ortalık karıştı! Aşıları tam mı bunun?
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü! Dikkat çeken enerji vurgusu...
Enerji krizinde kemer sıkma politikası devrede: Avrupa’da önlemler sıkılaşıyor
Yunanistan'ın S-300 yalanı ortaya çıkmıştı! ABD'den Yunan tacizine kalkan...
Bakan Murat Kurum'dan Pakistan'daki sel felaketine ilişkin açıklama
Baykar teknoloji lideri Selçuk Bayraktar: TB3 ve Kızılelma 2023’te göklerde
Dedektif anne tacizciyi sigara kokusundan buldu! İstismarcı ünlü fenomenin ağabeyi çıktı

Dedektif anne tacizciyi sigara kokusundan buldu! İstismarcı ünlü fenomenin ağabeyi çıktı

Türkiye, Mersin'deki cinayet ile sarsılmıştı: Minik Müslüme'nin ölümünde flaş gelişme

Türkiye, Mersin'deki cinayet ile sarsılmıştı: Minik Müslüme'nin ölümünde flaş gelişme

Thodex'in kurucusu Fatih Özer, Arnavutluk’ta mahkemeye çıktı

Thodex'in kurucusu Fatih Özer, Arnavutluk’ta mahkemeye çıktı

ABD, Rusya ve Çin'in uzay silahları için toplanıyor

ABD, Rusya ve Çin'in uzay silahları için toplanıyor

Bursa'da Roma dönemine ait lahit bulundu

Bursa'da Roma dönemine ait lahit bulundu

2022 ALES/2 sonuçları açıklandı!

2022 ALES/2 sonuçları açıklandı!