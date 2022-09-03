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Hakan Han Özcan'dan Mansur Yavaş'a 'su zammı' tepkisi

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, su faturası zammı iddialarına ilişkin Mansur Yavaş’ı eleştirdi. Özcan, "Kademeli su faturasını tasarruf kılıfı ile sunan Sayın Yavaş, milletimizin tasarruf yapmasını gerçekten istiyorsa su zamlarını geri çeksin." dedi.

Hakan Han Özcan'dan Mansur Yavaş'a 'su zammı' tepkisi
Ekleme: 3.09.2022 - 16:12 Güncelleme: 3.09.2022 - 16:24 / Editör: Ozge Selin
Hakan Han Özcan'dan Mansur Yavaş'a 'su zammı' tepkisi
Ankara Büyükşehir Belediyesinin suya fahiş zam yaptığı iddiaları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Ankaralı vatandaşların ağustos ayında gelen su faturalarına isyanı sonrası su ücretlerine bir tepki de AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan geldi.

Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çağrıda bulundu.

Yavaş'ın seçim öncesindeki sözlerini hatırlatan Özcan, "Seçimden önce 'Allah’ın suyunu en ucuz şekilde sunacağız' diyen Sayın Mansur Yavaş, seçimden sonra bu sözünü de unuttu. Kullanılmayan suya fahiş fiyatlar, hatalı su faturaları, kırsal kesimde yaşayan çiftçilerimize yapılan yüksek su zamları ile köylülerimizi canından bezdirdi." dedi.

Özcan paylaşımını şöyle sürdürdü:

"Suyun maliyetli olduğunu söyleyen Sayın Yavaş seçimden önce bunu hesap edemedi mi? Maliyetleri kalem kalem detaylandırsın da biz de bilelim… Ayrıca köylere suyu 3 kuruşa vereceğiz derken şimdi yüzde 800'leri bulan faturaların şokunu yaşayan çiftçilerimizi aldatmış olmuyor mu? Kademeli su faturasını tasarruf kılıfı ile sunan Sayın Yavaş, milletimizin tasarruf yapmasını gerçekten istiyorsa su zamlarını geri çeksin, suyu Allah’ın nimeti olarak gören Yavaş’ı bu sözünü hatırlamaya bir kez daha davet ediyorum."

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