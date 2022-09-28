Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist öldürüldü
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!" paylaşımında bulunarak, Suriye’nin kuzeyinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 10 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 10 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.
KUZEY IRAK'TA DA TEMİZLİK DEVAM EDİYOR
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.