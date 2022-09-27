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6'lı masada bir kriz daha! Bakanlık kavgası alevlendi

Adaylık krizi, HDP'ye bakanlık gerilimi derken altılı masada kavga bitmiyor. Son olarak Twitter'da sohbet odasına katılan İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz yaptığı açıklamalarla ittifak ortaklarını kızdırdı.

6'lı masada bir kriz daha! Bakanlık kavgası alevlendi
Ekleme: 27.09.2022 - 10:13 Güncelleme: 27.09.2022 - 11:29 / Editör: Ozge Selin
6'lı masada bir kriz daha! Bakanlık kavgası alevlendi
Altılı masada gerilim tırmanıyor. Halen süren adaylık krizi, HDP'ye bakanlık verilsin çıkışının ardından, masada kavgayı sürdürecek bir açıklama da İYİ Partili Bilge Yılmaz'dan geldi.

HERKESE OYU KADAR BAKANLIK
İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, katıldığı bir Twitter Space odası yayınında, bulunduğu ittifakı kızdırabilecek ifadeler kullandı.

'İKİ BÜYÜK ORTAK OLARAK CHP'YLE ANLAŞACAĞIMIZA İNANIYORUM'
Ekonomiye ve genel seçimlere ilişkin konuşan Bilge Yılmaz, 'Altılı Masa'da altı parti aynı büyüklükte değil. İki büyük ortak olarak CHP'yle anlaşacağımıza inanıyorum.' ifadelerini kullandı.

6'lı masada bir kriz daha! Bakanlık kavgası alevlendi



'BEKLENTİLERİM VAR AMA PAYLAŞMAM DOĞRU OLMAZ'
Bilge Yılmaz, 'Doğru kadroların göreve geleceğini düşünüyorum. Ama tabii ki tek parti olmasındansa daha zor bir süreç. Ama inanın böyle görüşmeler olayın kolay kısmı. Önce seçimleri kazanalım, gerisi gelir. Tabii seçimler kazanılmadan önce bu tür görev paylaşımları olacaktır. Son detaylarının daha sonraki tarihlerde olacağını düşünüyorum. Ekonomi önemli kadroları bir partiye de verilebilir, birkaç partiyle de paylaşılabilir. Benim kendi beklentilerim var ama onları burada paylaşmam doğru olmaz.' dedi.

DEVA PARTİSİ'NDEN TEPKİ GELDİ
Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Twitter'dan Bilge Yılmaz'ın sözlerine yanıt verdi.

Bilge Yılmaz'ın sözlerini alıntılayan Mehmet Emin Ekmen, 'O zaman size hayırlı olsun diyelim Bilge bey!' ifadelerini kullandı.

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