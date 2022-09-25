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Erdoğan müjdelemişti: Yerli uçak bombalarında ilk sevkiyat gerçekleşti

Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda yer alan, “Enerjetik Malzemeler Üretim Tesisinde" üretilen uçak bombalarının ilk partisi Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.

Erdoğan müjdelemişti: Yerli uçak bombalarında ilk sevkiyat gerçekleşti
Ekleme: 25.09.2022 - 12:05 Güncelleme: 25.09.2022 - 12:11 / Editör: Ozge Selin
Erdoğan müjdelemişti: Yerli uçak bombalarında ilk sevkiyat gerçekleşti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 29 Nisan 2021 tarihinde, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yer alan MKE Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası kampüsü içerisine kurulan Enerjetik Malzemeler Üretim Tesisinin açılışını gerçekleştirmişti.

Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Artık uçak bombalarımızın mühimmatlarımızın füzelerimizin ve harp başlıklarımızın patlayıcıları konusunda kimseye bağımlı olmayacağız. Açılışını yaptığımız tesis sayesinde, ülke olarak yeni nesil patlayıcı üretim kabiliyetinde süper lige çıktık” ifadelerini kullanmıştı.

Açılış sonrasında hızla üretim faaliyetlerinin başladığı tesiste uçak bombalarında ve yeni nesil mühimmatlarda kullanılan; RDX, HMX ve CMX gibi enerjetik malzemeler seri üretime başladı.

Dünya üzerinde sadece sayılı ülkelerde bulunan tesiste üretilen enerjetik malzemelerle dolumu yapılan uçak bombalarının ilk partisi Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.

Uçak bombalarından, yeni nesil mühimmatların dolumunda füze yakıtı ve harp başlıklarında ana patlayıcı malzemesi olarak kullanılan RDX, HMX, CMX gibi enerjetik malzemeler yurt dışından ithal ediliyordu.

Erdoğan müjdelemişti: Yerli uçak bombalarında ilk sevkiyat gerçekleşti

Türkiye'ye uygulanan gizli ve açık ambargolar nedeniyle bu ürünün temininde yaşanan sıkıntılar üzerine MKE, çözüm ortaklarıyla birlikte bir yıl gibi kısa bir sürede tamamen yerli ve milli teknolojilerle donatılmış üretim tesisi kurdu.

Bu tesisle Türkiye, dünyada sayılı ülkelerin sahip olduğu RDX, HMX ve CXM gibi patlayıcıları üretmeye başladı.

Erdoğan müjdelemişti: Yerli uçak bombalarında ilk sevkiyat gerçekleşti

Açılışı 2021 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan tesiste üretilen enerjetik malzemelerle dolumu yapılan uçak bombalarının ilk partisi Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.

Tesis tamamen yerli ve milli ürünler ile donatıldı.

El değmeden üretimin esas olduğu tesiste, otonom sistemlerin yanı sıra komuta kontrol merkezi ile de 7/24 denetim sağlanıyor.

Erdoğan müjdelemişti: Yerli uçak bombalarında ilk sevkiyat gerçekleşti

Açılışının üzerinden bir buçuk yıl gibi kısa bir süre geçmesine karşın adeta siparişlere yetişilemiyor.

Dünyada sayılı tesislerde üretilen enerjetik malzemeler daha tesisten çıkmadan siparişler oluşturuluyor. Türkiye'nin bu alanda kısa süre içerisinde dünyada söz sahibi üreticiler arasında olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdelemişti “İlk sevkiyat gerçekleşti”

Erdoğan müjdelemişti: Yerli uçak bombalarında ilk sevkiyat gerçekleşti
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