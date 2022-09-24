  • USD: 18,37 - 18,40
  • EURO: 17,94 - 17,98
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mersin'de ‘hava saldırısı’ anonsu paniği! Valilik açıklama yaptı

Mersin'de, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) İkaz ve Alarm Sistemi (İKAS) Projesi kapsamında deneme amacıyla çalan yüksek sesli siren ve hava saldırısı ikazı, tedirginliğe neden oldu. İl genelinde yaşanan panik sonrası, Valilik açıklama yaptı

Mersin'de ‘hava saldırısı’ anonsu paniği! Valilik açıklama yaptı
Ekleme: 24.09.2022 - 15:31 Güncelleme: 24.09.2022 - 15:32 / Editör: Ozge Selin
Mersin'de ‘hava saldırısı’ anonsu paniği! Valilik açıklama yaptı
Kent genelinde, saat 13.30 sıralarında aniden çalan siren sesleri ve hava saldırısı ihtimali anonsu halkı tedirgin etti. Siren sesinin ardından yapılan "İlimiz ve ilçeleri için hava saldırısı ihtimalini bildiren sarı ikaz verilmiştir. Sığınak ya da sığınma yerine gitmek için hazırlanın" anonsunu duyanlar, paniğe kapıldı.



Cep telefonlarıyla video çekenler, sosyal medyada paylaştı. Daha sonra hoparlörlerden halka sakin olmaları çağrısı yapılıp, sirenlerin çalma nedeni açıklandı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Mersin Valiliği'nden uygulamaya ilişkin yapılan açıklamada, "AFAD tarafından hayata geçirilen İKAS Projesi yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında, bugün saat 13.30'da ilimiz genelinde yapılacak olan ikaz ve yüksek sesli siren sesleri, test amaçlı yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın, bu testlerden dolayı endişeye kapılmaması önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
İYİ Partili isimden Kılıçdaroğlu'na dikkat çeken gönderme: Saldırıya falan uğradı sandım...
Mersin'de ‘hava saldırısı’ anonsu paniği! Valilik açıklama yaptı
Arnavutköy'de yangın paniği! İşçiler çatıda mahsur kaldı
Türkiye’nin öncülüğünde gerçekleşmişti: Esir takasında kilit isim belli oldu!
ABD’den Çin’e gözdağı! ‘Yaptığınızın sonuçları olur!’
Miçotakis'ten BM kürsüsünde skandal sözler! Türkiye'den jet yanıt: Derhal son verin!
MARLIN'in NATO görevindeki ilk görüntüleri ortaya çıktı! Yüksek ateş gücü, hassas vuruş...
Silahlandırılan adalar AKSUNGUR’la tespit edildi: Yunanistan'ı adım adım izliyoruz
PKK’dan meydan idamları: 2 genç halkın gözü önünde infaz edildi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: CHP babamın partisi
Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye çifte standart tepkisi! Kimse Yunanistan'ın provokasyonlarından bahsetmiyor
Eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'e baskı yapacak araçlara sahip
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan altılı masaya aday eleştirisi...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Esir takasında beş kişi için süreç tıkanacaktı ama bizim formülümüzle çözüldü
Suriye'den, Şanlıurfa'ya gelen PKK/YPG üyesi yakalandı!
BM toplantısında ağır hakaret! Rus Bakan Lavrov Zelenskiy'e küfür etti!
Bakan Kirişci dana ve kuzu karkas alım fiyatını açıkladı!
AK Parti'li Dağ'dan Kılıçdaroğlu açıklaması! 'Bir genel başkan için acziyet göstergesi'
Arnavutluk'ta kapatılan FETÖ iltisaklı okullara ilişkin Başbakan Rama'dan açıklama: Yasal şartları yerine getirmediler
THODEX davasında flaş gelişme: Faruk Fatih Özer'e isyan etti! 'Tek başına zor yapar'
Enerji krizi Eyfel Kulesi'ni de vurdu! 1 saat 15 dakika farkla...

Enerji krizi Eyfel Kulesi'ni de vurdu! 1 saat 15 dakika farkla...

Tüm emeklilik sistemi değişiyor! Bağ-Kur ve SSK'lılar dikkat!

Tüm emeklilik sistemi değişiyor! Bağ-Kur ve SSK'lılar dikkat!

İstanbul'da Samet Gül okulda ölmüştü: 14 yaşındaki öğrenci tutuklandı!

İstanbul'da Samet Gül okulda ölmüştü: 14 yaşındaki öğrenci tutuklandı!

19 yıldır hastalığı teşhis edilemiyordu: Tanı Türk bilim insanlarından geldi

19 yıldır hastalığı teşhis edilemiyordu: Tanı Türk bilim insanlarından geldi

Video çekerken yanlışlıkla buldu: Değerini öğrenince şaşkına döndü

Video çekerken yanlışlıkla buldu: Değerini öğrenince şaşkına döndü

TOGG'un ilk sahibi kim olacak: Fabrikada sona gelindi

TOGG'un ilk sahibi kim olacak: Fabrikada sona gelindi