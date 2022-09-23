Eylül ayı finansal hizmetler güven endeksi açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı finansal hizmetler güven endeksi (FHGE), eylülde önceki aya göre 1,5 puan düşüşle 166,8 olarak açıklandı.Eylülde Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 155 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp, toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.Eylülde FHGE, bir önceki aya göre 1,5 puan düşüş kaydederek 166,8 seviyesinde gerçekleşti.Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin FHGE'yi artış yönünde etkilediği, son 3 aydaki iş durumu ve hizmetlere olan talebin ise FHGE'yi azalış yönünde etkilediği görüldü.Gelecek 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin ise güçlendiği görüldü.