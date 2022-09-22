Soyer'den şaşırtan açıklama: İzmir’in derelerini bisiklet yolu yapacağız

İzmir'de üstleri kapatıldığı için yağmur suyu ile birlikte sürüklenen atıklar nedeniyle tıkanan ve sel baskınlarına neden olan derelerin sebep olduğu su taşkınları hafızalardaki yerini korurken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den duyanları hayrete düşüren bir açıklama geldi.İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa Birliği ile çalışmalarına başladığı 'Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı'nın tanıtım toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sürdürülebilir kent amacı ile yapılan çalışmaları örnek göstererek, 'Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve iklim krizi ile mücadele etmek için göreve geldiğimizden beri kararlılıkla çalışıyoruz.' dedi.İzmir'de bisikleti, toplu ulaşıma entegre ettiklerini belirten Soyer; 'İzmir'de uygulamaya başladığımız en önemli projelerden biri körfeze açılan dere hatlarını diğer ulaşım hattı ve ekolojik koridor olarak planlamamız. İzmir'de 20 dere var ve biz bu dereleri yeni ulaşım koridorları ve bisiklet ve scooterlar için ulaşım alanı haline getireceğiz. Bayraklı-Bornova arasındaki 6,5 kilometrelik dereyi Ege Üniversitesi Metro İstasyonu'ndan körfeze bağlayan dere güzergahı boyunca yeni bir bisiklet, scooter ve yaya yolu haline getireceğiz. Bu uygulamanın İzmir'deki tüm derelerde uygulama hedefimiz var. Bütün bunlar övünmek için saymadım. Ne yapsak az. Daha yapılacak çok şey var' ifadelerini kullandı. Soyer'in dere yataklarını bisiklet yoluna dönüştürüleceğine ilişkin sözleri skandal olarak nitelendirildi.