Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'a yönelik operasyon yaptı. Kent merkezinde birçok adrese özel harekât destekli düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 6 yabancı uyruklu şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Evlerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel dijital materyaller ele geçirildi. 6 şüpheli sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele şubesine götürüldü.