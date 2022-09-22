Bakan Çavuşoğlu, Polonyalı mevkidaşı ile görüştü!

ABD’nin New York kentinde bulunan ve resmi temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Zbigniew Rau ile ilişkilerimizi ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdik. Ticaretimiz pandemiye rağmen arttı. Hedefimiz 10 milyar dolar. Kültür, eğitim, sivil havacılık ve savunma sanayii alanlarında işbirliğimizi geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.