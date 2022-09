NATO'dan Rusya'nın restine rest: Putin için işler yolunda gitmiyor, nükleer savaşı kazanamaz

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Putin'in açıklamaları savaşın Rusya açısından yolunda gitmediğini gösteriyor. Çok tehlikeli bir söylem kullanıyor, nükleer savaşı kazanamaz."

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi askeri seferberlik kararı alması ve nükleer savaş imasında bulunmasını değerlendirdi. Rusya'ya rest çeken NATO Genel Sekreteri, "Nükleer bir savaşı kazanamazsınız." dedi. Putin, "Blöf yapmıyorum." diyerek nükleer silahları dahi kullanabileceğini belirtmişti.



NATO'DAN RUSYA'YA REST: BU SAVAŞI KAZANAMAZSINIZ



NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Putin'in konuşmasını değerlendirdi ve restine rest ile karşılık verdi. Stoltenberg, "Putin çok tehlikeli bir söylem kullanıyor. Nükleer bir savaşı kazanamaz. Askeri seferberlik kararı da stratejik hata. Bu açıklamalar Putin için savaşın istenildiği gibi gitmediğini gösteriyor." dedi.



NE OLMUŞTU?



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbas, Zaporijya ve Herson bölgelerinin bağımsızlık kararlarını desteklediklerini belirterek, askeri kısmi seferberlik ilan etti.



Putin, tüm devlet kanallarından yayınlanan ulusal sesleniş konuşmasında, Ukrayna'daki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.



Rusya'nın toprak bütünlüğünü, güvenliğini ve egemenliğini korumaya yönelik çeşitli adımlar atılmasının gerektiğine işaret eden Putin, "Her ne pahasına olursa olsun tahakkümlerini sürdürmeye çalışan bazı Batılı seçkinler, bunun için diğer ülkelere ve halklara kabaca kendi iradelerini dayatmaya, sahte tasavvurlarını yerleştirmeye devam etmek için her türlü egemen, bağımsız gelişme girişimini engellemeye, bastırmaya çalışıyorlar." diye konuştu.



Batı'nın nihai amacının Rusya'yı bölmek ve yok etmek olduğunu belirten Putin, "Açık bir şekilde, 1991'de Sovyetler Birliği'ni bölmeyi başardıklarını, şimdi de Rusya'nın da çok sayıda düşman bölgeye bölünmesinin zamanının geldiğini söylüyorlar." dedi.



Putin, Batılı ülkelerin sivillere karşı saldırılarla Ukrayna savaşını 2014'te başlattıklarını anlatarak, "Bugünkü Kiev rejimi, Donbas sorununa barışçıl bir çözümü açıkça reddettikten ve nükleer silah elde etme arzusunu açıkladıktan sonra Donbas'ta yeni bir geniş çaplı saldırının kaçınılmaz olduğu kesinlikle açık hale geldi. Bu bağlamda, önleyici bir askeri harekat düzenleme kararı gerekliydi ve mümkün olan tek karardı." ifadelerini kullandı.



KISMİ SEFERBERLİK İLANI



Donbas'taki harekatta yalnızca sözleşmeli profesyonel askerlerin hizmet verdiğini kaydeden Putin, "Ülkemizi, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini korumak, vatandaşlarımızı ve özgürleştirilmiş bölgelerdeki insanları korumak için Rusya Savunma Bakanlığı ve Rusya Genelkurmay Başkanlığının kısmi seferberlik ilan edilmesine yönelik tekliflerini desteklemek gerektiğini düşünüyorum. İlgili kararnameyi imzaladım." dedi.



Putin, seferberlik için yalnızca belirli tecrübedeki vatandaşların askeri hizmet için çağrılacağını ifade ederek, "Sadece yedek asker statüsünde ve özellikle orduda hizmet etmiş, belirli bir askeri kaydı ve ilgili tecrübesi olan vatandaşlar askere çağrılacak. Askeri hizmet için çağrılanlar, özel askeri operasyon deneyimi doğrultusunda ilave askeri eğitim alacaklar." diye konuştu.



Seferberlik ilanı kapsamında Rus savunma sanayisine de çeşitli talimatların verildiğini vurgulayan Putin, "Savunma sanayisi işletmelerinin başkanları, silah ve askeri teçhizat üretimini artırmak, ek üretim kapasitelerini devreye sokmaya yönelik hedefleri yerine getirmekten doğrudan sorumludur." dedi.



Ukrayna'daki Donbas, Zaporijya ve Herson bölgelerinin bağımsızlıkla ilgili referandum kararı almalarını da değerlendiren Putin, "Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'nin, Zaporijya ve Herson bölgelerindeki insanların çoğunluğunun geleceklerine dair alacakları kararı destekleyeceğiz." ifadesini kullandı.



DONBAS'TA SAVAŞANLARA RUS ASKERİ STATÜSÜ VERİLECEK



Putin, Donbas'ta savaşanların ve gönüllülerin, Rus askerleriyle eşit statüde olacaklarını belirterek, "Hükümete ve Rusya Savunma Bakanlığına, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri birliklerinin gönüllülerinin ve savaşçılarının yasal statülerini mümkün olan en kısa sürede tam olarak tanımlaması için talimat verdim. Statüleri, Rus ordusundaki düzenli askerlerinin statüsüne eşit olmalıdır." dedi.



"HER SİLAHI KULLANIRIZ BU BİR BLÖF DEĞİL"



Batılı ülkelerin Ukrayna'daki sürecin barış yoluyla çözülmesini istemediklerini anlatan Putin, şöyle konuştu:



"Batı, bariz bir şekilde barışçıl çözümden memnun olmuyor, bu yüzden belirli uzlaşmalara vardıktan sonra Kiev'e doğrudan tüm anlaşmaları rayından çıkarma emri verildi. Rusya'ya karşı saldırgan söylemler kullananlara hatırlatmak isterim ki, bu ülkenin çeşitli silahları var, bazıları NATO ülkelerinin sahip olduğundan daha modern. Toprak bütünlüğümüz tehdit edilirse Rusya mevcut tüm yolları kullanacak, bu bir blöf değil."



Washington, Brüksel ve Londra'nın, Kiev'e çatışmaları Rusya topraklarına taşıması yönünde talimat verdiklerini ifade eden Putin, "Rus vatandaşları emin olabilirler: Ana vatanımızın toprak bütünlüğü, bağımsızlığımız ve özgürlüğü temin edilecektir. Elimizdeki tüm imkanlarla, bunu tekrar vurguluyorum." dedi.



UKRAYNA'DAN İLK AÇIKLAMA



Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, "Ukrayna'yı yok etmek isteyen Rusların seferberlik, sınırların kapatılması ve banka hesaplarının bloke edilmesini elde ettiğini" belirtti.



Podolyak, Twitter hesabından, "'Üç günlük' savaşın 210. günü. Ukrayna'yı yok etmek isteyen Ruslar sonunda şunları elde etti: 1. Seferberlik. 2. Kapatılan sınırlar, banka hesaplarının bloke edilmesi. 3. Firarilerin hapsi. 4. Özel askeri şirketler bünyesinde mahpuslardan oluşturulan birlikler. Hala plana göre gidiyor, değil mi? Hayatın harika bir mizah anlayışı var." paylaşımında bulundu.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kısmi seferberlik ilan ettiğini açıklamıştı.



İNGİLTERE: BAŞARISIZLIĞIN İTİRAFI



İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından yaptığı açıklamada kısmi seferberlik ilanını 'işgalin başarısızlığının itirafı' olarak nitelendirdi. Wallace şu ifadeleri kullandı:

"Putin ve Savunma Bakanı (Sergey Şoygu), on binlerce vatandaşını kötü donanımlı ve kötü yönetilen bir ölüme gönderdi. Ukrayna'nın bu savaşı kazandığı, uluslararası toplumun birleştiği ve Rusya'nın küresel olarak dışlanmış hale geldiği gerçeğini hiçbir tehdit ve propaganda gizleyemez"



"SAVAŞI DAHA DA TIRMANDIRMAYA YÖNELİK BİR GİRİŞİM"



Çekya Başbakanı Petr Fiala da sosyal medya hesabı üzerinden Putin'in açıklamasına yönelik yaptığı açıklamada, "Vladimir Putin'in ilan ettiği kısmi seferberlik, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşı daha da tırmandırmaya yönelik bir girişim ve Rusya'nın tek saldırgan olduğunun bir başka kanıtıdır. Ukrayna'ya yardıma ihtiyaç var ve bunu kendi çıkarlarımız için yapmaya devam etmeliyiz" dedi.



"ÜÇ GÜNLÜK SAVAŞIN 210'UNCU GÜNÜ"



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin danışmanı Mihaylo Poldolyak ise 'üç günlük savaşın' 210'uncu gününe gelindiğini vurgulayarak, "Üç günlük savaşın 210'uncu günü. Ukrayna'nın yıkılmasını talep eden Ruslar sonuç olarak seferberlik, kapatılan sınırlar, banka hesaplarının bloke edilmesi ve firar hapishanesi elde etmiş durumdalar. Her şey plana uygun değil mi? Hayatın harika bir mizah anlayışı var" dedi.