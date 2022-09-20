Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak yanıt! 'Gönlümüzden geçen aday Mansur Yavaş'

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde esnaf ziyareti yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yanına giden bir vatandaş, "Mansur Yavaş'ı aday gösterin" talebinde bulundu. Akşener ise bu talebe "Bizim gönlümüzden geçen de odur" yanıtını verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde esnafı ziyaret etti.Akşener'in yanına giden bir vatandaş, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesini talep etti.AKŞENER: GÖNLÜMÜZDEN GEÇEN MANSUR YAVAŞAkşener ise vatandaşa 'Gönlümüzden geçen odur' yanıtını verdi.'AKŞENER İLE GÖRÜŞME OLMAMIŞ'Konuyu Twitter hesabından duyuran Anadolu Yayıncılar Derneği Genel Başkanı Sinan Burhan, şu ifadeleri kullandı:'Bugün Pursaklar'da Sn Akşener bir vatandaşın İYİ Parti olarak Mansur Yavaş'ı aday gösterin talebine bizim gönlümüzden geçende odur demiş. Sn Kemal Kılıçdaraoğlu duymasın . Bu arada Mansur Yavaş' pazar gününden beri Brüksel'de, Meral Akşener'le görüşme olmamış.''TEHLİKEYE ATAMAYIZ' DEMİŞTİÖte yandan Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için “Tehlikeye atamayız” demişti.