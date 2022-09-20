  • USD: 18,28 - 18,31
  • EURO: 18,30 - 18,33
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak yanıt! 'Gönlümüzden geçen aday Mansur Yavaş'

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde esnaf ziyareti yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yanına giden bir vatandaş, "Mansur Yavaş'ı aday gösterin" talebinde bulundu. Akşener ise bu talebe "Bizim gönlümüzden geçen de odur" yanıtını verdi.

Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak yanıt! 'Gönlümüzden geçen aday Mansur Yavaş'
Ekleme: 20.09.2022 - 20:18 Güncelleme: 20.09.2022 - 20:21 / Editör: Ozge Selin
Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak yanıt! 'Gönlümüzden geçen aday Mansur Yavaş'
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Akşener'in yanına giden bir vatandaş, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesini talep etti.

AKŞENER: GÖNLÜMÜZDEN GEÇEN MANSUR YAVAŞ

Akşener ise vatandaşa 'Gönlümüzden geçen odur' yanıtını verdi.

Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak yanıt! 'Gönlümüzden geçen aday Mansur Yavaş'

'AKŞENER İLE GÖRÜŞME OLMAMIŞ'

Konuyu Twitter hesabından duyuran Anadolu Yayıncılar Derneği Genel Başkanı Sinan Burhan, şu ifadeleri kullandı:

'Bugün Pursaklar'da Sn Akşener bir vatandaşın İYİ Parti olarak Mansur Yavaş'ı aday gösterin talebine bizim gönlümüzden geçende odur demiş. Sn Kemal Kılıçdaraoğlu duymasın . Bu arada Mansur Yavaş' pazar gününden beri Brüksel'de, Meral Akşener'le görüşme olmamış.'

'TEHLİKEYE ATAMAYIZ' DEMİŞTİ

Öte yandan Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için “Tehlikeye atamayız” demişti.

Başkan Erdoğan, BM kürsüsünden dünyaya 3 kare ile mesaj verdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi'
Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak yanıt! 'Gönlümüzden geçen aday Mansur Yavaş'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'ın ölüme ittiği bebeklerin fotoğrafıyla dünyaya seslendi: Acımasızlıklara 'Dur' demenin vakti çoktan geldi!
Elazığlılara bakanlık sözü veren Kılıçdaroğlu'nun parti yönetiminde tek Elazığlı yok
CHP'li Orhan Sarıbal'dan kaymakama akılalmaz iftira! Özür dilemek yerine pişkince teşekkür etti...
Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü!
Avrupa'da bir kriz daha: Biri bitmeden yenisi başladı
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Türkiye'ye 'tahıl koridoru' övgüsü: Umut ve mucize
Kılıçdaroğlu Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'nu hedef aldı: Bunları yapan hakim değil çetedir
İstanbul Sancaktepe'de metro inşaatında vinç devrildi! 2 kişi öldü 1 kişi yaralandı
HDP'den İmamoğlu ve Yavaş'ın olası adaylığına yönelik: Kabul görmez
Kral Charles’tan yeni skandal! Irkçılık yaptığı anlar kamerada!
EPDK'dan Kılıçdaroğlu'na yalanlama!
Almanya Ekonomi Bakanı Habeck: Hava durumu için dua ediyorum
CHP’li Kırşehir Belediyesi'nde 1 kişiye 3 müdürlük
Donetsk, Luhanks ve Herson'da referandum kararı! Rusya'ya katılmak için harekete geçtiler
Putin Rus gübresinin Avrupa limanlarında bekletilmesine tepki gösterdi
Çırağan Caddesi'nde ağaç katliamı yapan İBB 'Yeni ağaçlar dikilecek' sözünü 6 ay geçmesine rağmen tutmadı
Cumhuriyet'in 100. yılında savunma sanayisinden gövde gösterisi
Meteoroloji saat verip uyardı: Sıcaklıklar düşüyor sağanak yağış geliyor

Meteoroloji saat verip uyardı: Sıcaklıklar düşüyor sağanak yağış geliyor

Ehliyette değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Ehliyette değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Milyonlarca vatandaşa 'TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı

Milyonlarca vatandaşa 'TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı

Benzin fiyatlarını düşürecek sürpriz adım: 10 milyon varil birden satacak

Benzin fiyatlarını düşürecek sürpriz adım: 10 milyon varil birden satacak

EYT'de düğüm çözülüyor: Bu tarihe dikkat!

EYT'de düğüm çözülüyor: Bu tarihe dikkat!

TOKİ'de taksit artışı ne kadar olacak? Gerçek ortaya çıktı, algı çöktü

TOKİ'de taksit artışı ne kadar olacak? Gerçek ortaya çıktı, algı çöktü