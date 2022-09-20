Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na adaylık pası... Açık açık belirtti!

6'lı masadaki adaylık krizi İYİ Parti ve CHP ekseninde çok sert yaşanırken, Kılıçdaroğlu'nun olası Cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıktığı bilinen Ekrem İmamoğlu Elazığ'da, Kılıçdaroğlu'na yeşil ışık yaktı. Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Sizin önderliğinizde 6’lı masa çok iyi gidiyor. Siz bugün ana muhalefet liderisiniz yarın bu ülkenin başındasınız" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığı yarışında pes ettiğini resmen ilan etti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Elazığ'da bir dizi programa katılan İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yeşil ışık yaktı.İYİ Parti'nin Mansur Yavaş'a desteğini daha açıktan belli etmesiyle Cumhurbaşkanlığı adaylığı yarışında geri plana itilen ve gözden düşen İmamoğlu, Elazığ'da Kılıçdaroğlu'na seslendi.Ekrem İmamoğlu, 'Sizin önderliğinizde 6'lı masa çok iyi gidiyor. Siz bugün ana muhalefet liderisiniz yarın bu ülkenin başındasınız' diyerek adayının Kılıçdaroğlu olduğunu ilan etti.