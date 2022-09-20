11 günlük tören sona erdi! Kraliçe 2. Elizabeth St. George Şapeli'nde defnedildi

Kraliyet Ailesi internet sitesinde yapılan açıklamada, 'Kraliçe, Edinburgh Dükünün (eşi Philip'in) yanına Kral 6. George Anıt Şapeli'ne defnedildi. ' ifadesine yer verildi.Kraliçe Elizabeth'in defin işlemi, özel aile töreniyle St. George Şapeli'nde yapıldı.Tören, basına ve halka kapalı gerçekleştirildi.Kraliçe'nin mezar taşına 'ELIZABETH II 1926-2022' yazıldı.- Kraliçe'nin resmi cenaze töreni Westminster Abbey Kilisesi'nde yapıldıKraliçe Elizabeth'in tabutu, başkent Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'nde yapılan cenaze merasiminin ardından TSİ 17.00'de defnedileceği Windsor'a getirilmişti.2. Elizabeth'in resmi cenaze töreni, dünya genelinden çok sayıda üst düzey devlet yetkilisinin katılımıyla tarihi Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenmişti.Törene, Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılmıştı.İngiltere Başbakanı Liz Truss, törende yaptığı kısa konuşmada, İncil'den alıntı yapmış, Canterbury Başpiskoposu da konuşmasında, 'dünyada çok az liderin, Kraliçe'ye duyulduğunu gördükleri sevgiyle karşılandığını' ifade etmişti.Kraliçe 2. Elizabeth'in geçen yıl vefat eden eşi Prens Philip ile evlendiği yer olan Westminster Abbey Kilisesi'ndeki törenin ardından ülke çapında 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulmuştu.İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth, 8 Eylül'de yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde 96 yaşında hayatını kaybetmişti.