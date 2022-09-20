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11 günlük tören sona erdi! Kraliçe 2. Elizabeth St. George Şapeli'nde defnedildi

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in naaşı, Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne gömüldü. Tören, basına ve halka kapalı gerçekleştirildi.

11 günlük tören sona erdi! Kraliçe 2. Elizabeth St. George Şapeli'nde defnedildi
Ekleme: 20.09.2022 - 00:42 Güncelleme: 20.09.2022 - 01:00 / Editör: Ozge Selin
11 günlük tören sona erdi! Kraliçe 2. Elizabeth St. George Şapeli'nde defnedildi
Kraliyet Ailesi internet sitesinde yapılan açıklamada, 'Kraliçe, Edinburgh Dükünün (eşi Philip'in) yanına Kral 6. George Anıt Şapeli'ne defnedildi. ' ifadesine yer verildi.

Kraliçe Elizabeth'in defin işlemi, özel aile töreniyle St. George Şapeli'nde yapıldı.

11 günlük tören sona erdi! Kraliçe 2. Elizabeth St. George Şapeli'nde defnedildi

Tören, basına ve halka kapalı gerçekleştirildi.

11 günlük tören sona erdi! Kraliçe 2. Elizabeth St. George Şapeli'nde defnedildi

Kraliçe'nin mezar taşına 'ELIZABETH II 1926-2022' yazıldı.

- Kraliçe'nin resmi cenaze töreni Westminster Abbey Kilisesi'nde yapıldı

Kraliçe Elizabeth'in tabutu, başkent Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'nde yapılan cenaze merasiminin ardından TSİ 17.00'de defnedileceği Windsor'a getirilmişti.

2. Elizabeth'in resmi cenaze töreni, dünya genelinden çok sayıda üst düzey devlet yetkilisinin katılımıyla tarihi Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenmişti.

11 günlük tören sona erdi! Kraliçe 2. Elizabeth St. George Şapeli'nde defnedildi

Törene, Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılmıştı.

İngiltere Başbakanı Liz Truss, törende yaptığı kısa konuşmada, İncil'den alıntı yapmış, Canterbury Başpiskoposu da konuşmasında, 'dünyada çok az liderin, Kraliçe'ye duyulduğunu gördükleri sevgiyle karşılandığını' ifade etmişti.

11 günlük tören sona erdi! Kraliçe 2. Elizabeth St. George Şapeli'nde defnedildi

Kraliçe 2. Elizabeth'in geçen yıl vefat eden eşi Prens Philip ile evlendiği yer olan Westminster Abbey Kilisesi'ndeki törenin ardından ülke çapında 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulmuştu.

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth, 8 Eylül'de yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde 96 yaşında hayatını kaybetmişti.
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11 günlük tören sona erdi! Kraliçe 2. Elizabeth St. George Şapeli'nde defnedildi
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