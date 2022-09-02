  • USD: 18,20 - 18,23
  • EURO: 18,18 - 18,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul'da 'torbacı' operasyonu: 69 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Fatih, Başakşehir, Beyoğlu ve Gaziosmanpaşa’da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 69 kişi yakalandı. 1 kilogram 965 gram uyuşturucu madde, 85 adet uyuşturucu haplar ele geçirilirken, ekiplerin geniş çaplı yaptıkları operasyon kameraya yansıdı.

Ekleme: 2.09.2022 - 12:05 Güncelleme: 2.09.2022 - 12:05 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da 'torbacı' operasyonu: 69 kişi yakalandı
İstanbul'da 'torbacı' operasyonu: 69 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Fatih, Başakşehir, Beyoğlu ve Gaziosmanpaşa'da 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 69 kişi yakalandı. 1 kilogram 965 gram uyuşturucu madde, 85 adet uyuşturucu haplar ele geçirilirken, ekiplerin geniş çaplı yaptıkları operasyon kameraya yansıdı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' yapan zanlılara karşı çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 1 Ağustos 2022 ile 31 Ağustos 2022 tarihlerinde Fatih, Başakşehir, Beyoğlu ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik geniş çaplı bir operasyon yaptı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 69 şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramalarda 700 gram Esrar, 215 gram Skunk, 427 gram Metamfetamin, 540 gram ağırlığında uyuşturucu madde emdirilmiş kumaş ve bir miktar Eroin, 77 gr Sentetik Kannabinoid, 6 gr Kokain, 45 adet Ecstasy, 8 adet Captagon, 32 adet Sentetik Ecza ile uyuşturucu maddelerin kazancından elde edilen 1840 TL nakit para ele geçirildi. Ekiplerin geniş çaplı yaptıkları operasyon kameralara yansıdı.

Uygulamada toplam 1 kilogram 965 gram uyuşturucu madde ile 85 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, operasyonda 69 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahısların 1 yıl 8 ay ile 27 yıl 8 ay arasında hapis cezası bulunan 61 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır Lice'de gençlerle buluştu! PKK bize ne kazandırdı?
Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov istifa ediyor!
HDP'li Semra Güzel tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da konuşuyor!
Bakan Koca'dan TUS açıklaması!
Dünya basını Erdoğan'ın Yunanistan sözlerini son dakika olarak bildirdi
Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor! Üç örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu
TFF binasına silahlı saldırı! 2 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi!
Ünsal Ban evinde Ankara Kuşu ile birlikte yakalandı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılelma ve Hürjet'i imzaladı
Hakan Han Özcan'dan Mansur Yavaş'a 'su zammı' tepkisi
Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te önemli açıklamalarda bulunuyor...
CHP'den yine ağaç katliamı! Boğaz manzarası için ağaçları kestiler
HDP'li Semra Güzel adliyeye sevk edildi.
'Mangır Merdan' tartışmasında ortalık karıştı! Aşıları tam mı bunun?
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü! Dikkat çeken enerji vurgusu...
Enerji krizinde kemer sıkma politikası devrede: Avrupa’da önlemler sıkılaşıyor
Yunanistan'ın S-300 yalanı ortaya çıkmıştı! ABD'den Yunan tacizine kalkan...
Bakan Murat Kurum'dan Pakistan'daki sel felaketine ilişkin açıklama
Baykar teknoloji lideri Selçuk Bayraktar: TB3 ve Kızılelma 2023’te göklerde
Dedektif anne tacizciyi sigara kokusundan buldu! İstismarcı ünlü fenomenin ağabeyi çıktı

Dedektif anne tacizciyi sigara kokusundan buldu! İstismarcı ünlü fenomenin ağabeyi çıktı

Türkiye, Mersin'deki cinayet ile sarsılmıştı: Minik Müslüme'nin ölümünde flaş gelişme

Türkiye, Mersin'deki cinayet ile sarsılmıştı: Minik Müslüme'nin ölümünde flaş gelişme

Thodex'in kurucusu Fatih Özer, Arnavutluk’ta mahkemeye çıktı

Thodex'in kurucusu Fatih Özer, Arnavutluk’ta mahkemeye çıktı

ABD, Rusya ve Çin'in uzay silahları için toplanıyor

ABD, Rusya ve Çin'in uzay silahları için toplanıyor

Bursa'da Roma dönemine ait lahit bulundu

Bursa'da Roma dönemine ait lahit bulundu

2022 ALES/2 sonuçları açıklandı!

2022 ALES/2 sonuçları açıklandı!