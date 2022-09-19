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İğneleri sucuklara saplayıp köpeklere yedirmeye çalıştılar

Kastamonu’nun Küre ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av köpeklerine iğne saplanmış sucuk verildi. Sucuğu yemesi sebebiyle yaralanan bir köpek tedavi atına alındı.

Ekleme: 19.09.2022 - 17:21 Güncelleme: 19.09.2022 - 17:29 / Editör: Ozge Selin
İğneleri sucuklara saplayıp köpeklere yedirmeye çalıştılarOlay, Kastamonu'nun Küre ilçesine bağlı Alacık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Özdemir isimli vatandaşa ait av köpeklere kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından iğneler saplanmış sucuk sucuk verildi. 4-5 tane iğnenin olduğu sucukları köpeklerden biri yemeye çalıştı. Yemeye çalıştığı sucuktaki iğneler köpeğin ağzına saplandı. Köpeğin ağzının kan revan içinde kaldığını gören Murat Özdemir, veteriner hekim Muhammed Coduroğlu'nu arayarak yardım istedi. Özdemir, veteriner hekimin yönlendirmesiyle hayvanın ağzındaki iğneli eti çıkardı. Ardından köpek, veteriner hekim tarafından tedavi altına alındı.

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