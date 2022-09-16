İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

DEAŞ terör örgütüne yönelik İstanbul’da yeni bir operasyon yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında 10 şüphelinin daha yakalanması için gözaltı kararı verildi. Peş peşe yapılan operasyonlarla terör örgütünün finans ve insan kaynağına darbe vuruldu. Örgütün, Suriye ve Irak’taki çatışma bölgelerine “yabancı terörist savaşçı” toplama çalışmaları ve Türkiye’de yapmayı planladıkları eylemleri sekteye uğradı.

İstanbul'da DEAŞ gibi dini istismar eden terör örgütlerine yakın bazı kişilerin, Suriye ve Irak'ta çatışma bölgelerine geçebilecekleri yönünde istihbarat elde edildi. DEAŞ'ın Türkiye'yi hedef alan eylemler yapabileceği de göz önüne alınarak, güvenlik güçleri geniş kapsamlı çalışma yaptı.Terör örgütünün İstanbul'daki faaliyetlerinin deşifresine yönelik araştırmalarda Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olduğu değerlendirilen 8 yabancı uyruklu şahsın yakalanması için 9 Eylül'de 8 adrese operasyon yapılmış, şüphelilerden 5'i gözaltına alınmıştı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerinden 'Abu Zeyd', 'Üstad Zeyd' kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai de aynı gün gün İstanbul'da tutuklanmıştı.13 Eylül'de ise 2'si Türk vatandaşı, 9'u yabancı uyruklu toplam 11 kişiye operasyon yapıldı. Bugün 10 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri öne sürülen bu şüpheliler de yakalandı. Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince gözaltına alındı.