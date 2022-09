Bakan Varank'tan global markalara 'Türkiye'ye yatırım' çağrısı

Motosiklet Endüstrisi Derneği'nce düzenlenen Türkiye Motosiklet Çalıştayı'nın açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada, dünyanın her yerinde şehirlerde mobilite seviyesinin arttığını ancak erişim, park, yoğun trafik gibi sıkıntıların şehir hayatını olumsuz etkilediğini, bu kapsamda motosikletin dünyada daha hızlı yaygınlaşmaya başladığını aktararak, e-ticarete olan talebin günden güne artmasının da sektör için önemli fırsatları beraberinde getirdiğini belirtti."ELEKTRİKLİ MOTOSİKLETLERDE ÖNÜMÜZDEKİ FIRSATI YAKALAMA İMKANIMIZ VAR"Varank, motosiklet sektörüyle alakalı olarak Türkiye'nin kendine has avantajları olduğuna dikkati çekerek, "80 milyonun üzerinde nüfusumuz, genç bir nüfusa sahip olmamız, ülkemizdeki ılıman iklim, konforlu ve yeni otoyollarımız bu avantajlardan sadece birkaç tanesi. Biz burada büyük bir gelişme potansiyeli olduğu hususunda sektör temsilcileriyle hemfikiriz. Diğer taraftan bakıyorsunuz büyüyen bir de elektrikli mobilite sektörü var. Tabii bunun otomobillerde olduğu gibi motosikletler üzerinde de önemli yansımaları oldu, olmaya devam edecek. Belki geleneksel motosikletlerin üretiminde dünyadan bir parça geride kalmış olabiliriz ancak elektrikli motosikletler hususunda önümüzde açık olan fırsat penceresini de şu anda yakalama imkanımız var. Bu manada etkili şekilde yol alabilmek için paydaşlarla sürekli iletişim halindeyiz, çalışmalarımızı yürütüyoruz" diye konuştu.2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejilerinde koydukları bir hedef olduğunu, imalat sanayinde orta yüksek ve yüksek teknolojilerin payını yüzde 50'ye çıkaracaklarını, motosiklet, bisiklet, scooter gibi iki tekerlekli araçların da üzerinde özenle durdukları alanların başında geldiğini dile getiren Varank, Mobilite Araç ve Teknolojileri Yol Haritası kapsamında elektrikli araç kullanımının desteklenmesi yönünde hedefler belirlediklerini, bu yol haritasında yer alan hedefleri de hayata geçireceklerini ifade etti.SON DAKİKA: TOKİ Sosyal Konut Projesi’ne rekor başvuru! TOKİ konut başvuru nasıl yapılıyor? e-Devlet başvuru ekranı için bu detaylara dikkat!Tarihi Sosyal Konut Projesi'ne rekor başvuru! O takımın kapısından dönmüş..."TÜRKİYE'DE MÜTHİŞ BİR POTANSİYEL VAR"Bakan Varank, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile motosikletleri de destek kapsamına aldıklarını ve küçük konsept araçların da hamledeki mobilite çağrısı kapsamında desteklenmesine başlandığını belirterek Getgo firmasının elektrikli mobilite aracı geliştirme projesini hamle programı kapsamında kabul ettiklerini ve prototiplerin hazır olduğunu dile getirdi. Varank, sadece bu projenin başarılı olması halinde sağlayacağı katma değerin 5 yıl içerisinde 4,5 milyar liranın üzerinde olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:"Bu dönemde yerli üreticilerimizin yatırımları var. Hatta geçen bir arkadaşımızın Instagram paylaşımından gördüm işte firmalarımız yurt dışında sunumlara gidiyorlar. Ne kadar başarılı olduğunu yabancılar haklarını teslim ediyor ama bizim bu dönemde mutlaka büyük çaplı yatırımları, global markaları bu ülkeye kazandırmamız lazım. İşte Borusan bir distribütör ama Borusan'ın sanayici ayağı da var."BU ÜLKEYE GLOBAL MARKALARI KAZANDIRMAMIZ LAZIM"BMW'yi buraya çekebiliriz, Honda'yı, Yamaha'yı buraya çekebiliriz. Zaten şu anda tedarikçi olan firmalarımız da var, Türkiye'de bunların parçalarını üreten firmalarımız da var. Ben bu kürsüden kameralarda var açık çek veriyorum, burada biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak hangi teşviki verebilirsek, hangi desteği verebilirsek... Yeter ki bu firmalar buralara gelsinler, buradaki partnerleriyle ortak olabilir, kendileri bu yatırımları yapabilirler ama biz bunları desteklemeye hazırız yeter ki Türkiye yatırım yapsınlar. Üretim olsun, istihdam olsun ve elbette ihracat olsun.""ÇİN'DE TEDARİKÇİLER TELEFONLARINI AÇMAZKEN BİZİM FİRMALARIMIZ SİPARİŞLERİNİ YETİŞTİRMEK İÇİN HARIL HARIL ÇALIŞIYORLARDI"Salgın ile birlikte Türkiye'nin üretimde dünyada bir merkez ülke konumuna gelmesinin de hızlandığına işaret eden Varank, bunu 20 yılda Türkiye kazandırdıkları sanayi ekosistemi sayesinde başardıklarını söyledi.Varank, "Bunu nasıl başardık? Tüm dünya kapanmaya giderken biz sanayimizi çalıştırarak aslında Türkiye'nin ne kadar güvenli bir liman olduğunu tüm dünyaya gösterdik. Buradan isim vereceğim kusura bakmasınlar Çin'de tedarikçiler telefonlarını açmazken bizim firmalarımız siparişlerini yetiştirmek için harıl harıl çalışıyorlardı. Dolayısıyla burada müthiş bir potansiyel var. Bu potansiyeli değerlendirelim. Yerli firmalarımız şu anda yavaş yavaş harekete geçtiler. Bunlar da değerlendirirsin, biz bunlara her türlü desteği vereceğiz" diye konuştu.Konuşmasında firmalara da seslenen Varank, "Türkiye'ye getirilen ürünlerde zaman zaman sıkıntılar yaşıyoruz. Zaman zaman farklı gösterimlerle farklı ürünlerin satıldığını görebiliyoruz. Kalitesiz ürünlerin piyasaya girebildiğini görüyoruz. İşte burada da bizim hem distribütörlerden hem üreticilerden ricamız lütfen bu yollara gitmesinler. Zaten geçen sene itibarıyla çok sıkı denetimlere başladık. Burada vatandaşın sağlığına zarar verecek ürünleri biz bu ülkede görmek istemiyoruz. Üstünde ne yazıyorsa o ürün satılsın, hangi standart gerekiyorsa o standartta bu üretimler, bu dağıtımlar yapılsın" ifadelerini kullandı."EN KISA ZAMANDA MOTOSİKLET ENDÜSTRİSİNDE DE İSTEDİĞİMİZ ATILIMI YAKALAYACAĞIZ"Bakan Varank, motosiklet endüstrisini destekleyecekleri birçok uygulamanın olduğuna işaret ederek, desteklere ilişkin bilgi verdi.Varank, bir müjdeyi de paylaşmak istediğini belirterek, "Yılbaşında Tedarikçi Geliştirme Dijital Platformu Projesi'ni hayata geçireceğiz. Şu anda otomotiv sektöründe büyük işletmelerin yerlileştirilmesine ihtiyaç duyduğu ürünleri tespit etmek ve bu ürünleri üretecek KOBİ'leri eşleştirmek bizim vasıtamızla oluyor. Yani manuel bir şekilde gerçekleşiyor. Ama Dijital Tedarikçi Platformu Projesi ile büyük işletmelerle KOBİ'ler bu platform üzerinden bir araya gelecekler, ürünlerin geliştirilmesi süreci daha sonra KOSGEB tarafından yani, bizim tarafımızdan desteklenecek" diye konuştu."TOGG'LA YAPTIĞIMIZ GİBİ MOTOSİKLET ENDÜSTRİSİNDE DE YAPABİLİRİZ"Bunun gibi farklı uygulamaları paylaşmaya devam edeceklerini, teknoloji geliştirme anlamında da bir ivme yakalandığını aktaran Varank, sözlerini şöyle tamamladı:"Daha çok yapacak işimizin olduğunun da farkındayız. Bu manada sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye büyüyor. Türkiye sanayisi büyük bir ivmeyle şu anda gelişmeye devam ediyor. Ülkemiz yaptığımız altyapı yatırımlarıyla, yetiştirdiğimiz yetkin insan kaynağıyla her alanda zirveye oynamaya aday. Biz otomotiv endüstrisinde nasıl TOGG'la doğru zamanda, doğru teknolojiye yatırım yaptıysak, aynısını motosiklet endüstrisinde de yapabiliriz. Türkiye'nin önünde bu manada hiçbir engel olmadığına inanıyoruz. Aksine Türkiye'nin bu alanda birçok avantajı olduğunu görebiliyoruz. İnşallah bu avantajları en iyi şekilde kullanarak, en kısa zamanda motosiklet endüstrisinde de istediğimiz atılımı yakalayacağız."Açılış töreni, Bakan Varank'a hediye takdim edilmesiyle sona erdi.