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Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, kızlarının ismini açıkladı

Bebeklerini geçtiğimiz günlerde kucaklarına alan çift, kızlarına Jan Asya ismini verdiğini duyurdu.

Ekleme: 12.09.2022 - 16:01 Güncelleme: 12.09.2022 - 16:05 / Editör: Ozge Selin
Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, kızlarının ismini açıkladı2014 yılında çekilen Deliha film setinde birbirine aşık olan Barış Arduç ve Gupse Özay, 2020 yılında dünyaevine girdi.

İkili sade bir nikahla evlenirken, aylar önce bebek müjdesini hayranlarına duyurmuştu.

Hamilelik sürecinde karnı burnunda pozlarını paylaşan Gupse Özay, geçtiğimiz günlerde anne oldu.

Kızlarını kucaklarına alan çift, sosyal medya hesaplarından bebeğin ellerini paylaştı.

'Hoşgeldin Jan Asya'
Kızlarına Jan Asya ismini veren çift, paylaşımlarında 'Hoş geldin Jan Asya' ifadelerini kullandı.

Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, kızlarının ismini açıkladı
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