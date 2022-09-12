Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, kızlarının ismini açıkladı

2014 yılında çekilen Deliha film setinde birbirine aşık olan Barış Arduç ve Gupse Özay, 2020 yılında dünyaevine girdi.İkili sade bir nikahla evlenirken, aylar önce bebek müjdesini hayranlarına duyurmuştu.Hamilelik sürecinde karnı burnunda pozlarını paylaşan Gupse Özay, geçtiğimiz günlerde anne oldu.Kızlarını kucaklarına alan çift, sosyal medya hesaplarından bebeğin ellerini paylaştı.Kızlarına Jan Asya ismini veren çift, paylaşımlarındaifadelerini kullandı.