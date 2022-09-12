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Başkan Erdoğan Sancaktepe'de öğrencilerle bir araya geldi! '100 kişilik okullar vardı'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe'de Arif Nihat Asya Anadolu Lisesinde düzenlenen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'na katılan vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Bir öğretmene, sınıfta kaç öğrenci olduğunu soran Başkan Erdoğan, öğretmenin 25 öğrenci olduğunu söylemesi üzerine kendi okul döneminde sınıfında 75 öğrenci olduğunu belirterek, "aynı dönemlerde 100 kişinin olduğu okullar da vardı" dedi.

Başkan Erdoğan Sancaktepe'de öğrencilerle bir araya geldi! '100 kişilik okullar vardı'
Ekleme: 12.09.2022 - 20:45 Güncelleme: 12.09.2022 - 20:57 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan Sancaktepe'de öğrencilerle bir araya geldi! '100 kişilik okullar vardı'
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN OKUL ZİYARETİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe'de Arif Nihat Asya Anadolu Lisesinde düzenlenen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'na katılan vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Okul dışarısında bekleyen vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra okul içerisine girerek öğretmenlerle ve öğrencilerle de sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere nasihatlerde bulundu.

Başkan Erdoğan Sancaktepe'de öğrencilerle bir araya geldi! '100 kişilik okullar vardı'

Başkan Erdoğan, Sancaktepe'de Arif Nihat Asya Anadolu Lisesinde düzenlenen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'na katıldı.

Başkan Erdoğan Sancaktepe'de öğrencilerle bir araya geldi! '100 kişilik okullar vardı'

Başkan Erdoğan, programa katılım sağlayan okul önündeki vatandaşların yanına giderek kendileri ile bire süre sohbet etti. Vatandaşlar Başkan Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Başkan Erdoğan Sancaktepe'de öğrencilerle bir araya geldi! '100 kişilik okullar vardı'

Bir vatandaş Başkan Erdoğan'a seslenerek, 'İnşallah 2023'de senle beraber yeniden yükselecek bu millet Allah'ın izniyle.

Başkan Erdoğan Sancaktepe'de öğrencilerle bir araya geldi! '100 kişilik okullar vardı'

Ezan dinmesin, bayrak inmesin, aydınlık yarınlarımız kararmasın diye yürüdüğün yolları, yolların en güzeli Resulullah'ın yolunda canımızı vermeye hazırız. Seni milli ve manevi olduğun için sevmiyorlar' şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan Sancaktepe'de öğrencilerle bir araya geldi! '100 kişilik okullar vardı'

Başkan Erdoğan daha sonra okulun içerisine girerek öğretmenlerle ve öğrencilerle bir araya geldi.

Başkan Erdoğan Sancaktepe'de öğrencilerle bir araya geldi! '100 kişilik okullar vardı'

Öğretmene, sınıfta kaç öğrenci olduğunu soran Erdoğan, öğretmenin 25 öğrenci olduğunu söylemesi üzerine kendi okul döneminde sınıfında 75 öğrenci olduğunu belirterek, 'aynı dönemlerde 100 kişinin olduğu okullar da vardı' dedi.

Başkan Erdoğan Sancaktepe'de öğrencilerle bir araya geldi! '100 kişilik okullar vardı'

Başkan Erdoğan öğrencilere nasihatlerde de bulundu.

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