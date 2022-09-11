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40 ilde ucuz arsa fırsatı! Bakanlık açık artırmayla satacak...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 40 ilde 499 arsa açık artırmayla satışa sunulacak.

40 ilde ucuz arsa fırsatı! Bakanlık açık artırmayla satacak...
Ekleme: 11.09.2022 - 23:19 Güncelleme: 11.09.2022 - 23:22 / Editör: Ozge Selin
40 ilde ucuz arsa fırsatı! Bakanlık açık artırmayla satacak...
Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) iştiraki olan Emlak Yönetim Müzayede'nin internet sayfasındaki bilgilere göre, Bakanlığın 40 ilde çevrim içi açık artırmayla satışa sunacağı arsaların ödemesi yüzde 25 peşin, yıllık yüzde 9 fark, 24 ay vadeyle yapılacak.

40 ilde ucuz arsa fırsatı! Bakanlık açık artırmayla satacak...

Arsa satışları KDV'den ve tapu harcından muaf olacak.

Yatırım için sunulan arsalar Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak illerinde yer alıyor.

40 ilde ucuz arsa fırsatı! Bakanlık açık artırmayla satacak...

Açık artırma, 21-22 Eylül'de saat 10.30'da iki ayrı oturum halinde Ankara Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Bakanlık Konferans Salonu'nda ve İzmir Bayraklı'daki Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde yapılacak.

40 ilde ucuz arsa fırsatı! Bakanlık açık artırmayla satacak...

Çevrim içi katılım için başvurular 20 Eylül 2022 Salı günü saat 10.30 itibarıyla sonlanacak.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye, 'www.emlakmuzayede.com.tr' internet adresinden ve '(212) 608 15 00' numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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