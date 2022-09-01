Zelenski için şoke eden iddia! İtalyan basını duyurdu!

Rusya Ukrayna savaşında aylar geride kalırken Batılı ülkelerden peş peşe yaptırım kararları geliyor. Rusya'ya olan tepkileri nedeniyle son dönemde Avrupa genelinde Rus turistlere vize yasağı getirilmesi gündeme gelmişken İtalyan basınında yer alan bir haber adeta gündemi sarstı.İtalyan basını, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'nin İtalya'nın Toskana'da bulunan lüks villasını Ruslara kiraladığını yazdı.İtalyan Il Tirreno gazetesinin haberine göre, sık sık Batı'ya "Yaptırım uygulayın" çağrısında bulunan Zelenski, sahil kasabası Forte dei Marmi'de lüks bir villaya sahip. Villayı, oyunculuk yaptığı yıllarda 4 milyon euroya aldığı belirtilen Zelenski'nin, ağustos ayında bu mülkü kiraya verdiği söyleniyor.İtalyan gazetesine göre bu kiralamanın arkasında ise şoke eden bir detay var: Zelenski'nin villayı Ruslara kiralamış olması.Toskana'daki evini ağustosta bir aylığına Londra'da yaşayan bir Rus çifte kiraladığı söylenen Zelenski'nin bir aylık kira bedeli olarak da 50 bin dolar aldığı kaydedildi.İtalyan gazetesi, çiftin sosyal medyada paylaştığı lüks villanın fotoğraflarının da durumu doğruladığını söyledi.Gündeme bomba gibi düşen bu haberin, Zelenski'nin AB liderlerine "Rus vatandaşlarına vize vermeyin" çağrısı yaptığı bir dönemde gelmesi de dikkat çekti.Haberin geniş yankı uyandırmasının ardından bir diğer İtalyan gazetesi olan Corriere Della Serra'ya konuşan emlakçı ise, iddiayı reddetti.Kiracıların Rus olmadığını, ancak özel hayatın gizliliği nedeniyle daha fazla açıklama yapamayacağını söyleyen emlakçının ardından görgü tanıklarının ifadelerine de yer verildi.Bir görgü tanığı, çiftin Rusça konuştuğunu iddia etti. Gazete, kiracıların büyük ihtimalle Rus kökenli olduklarını ve İngiltere'de yaşadıklarına yer verdi.Ukrayna lideri, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Rusların AB ülkelerine girişinin yasaklanması gerektiğini söyleyerek "Ruslar düşüncelerini değiştirene kadar bir süre kendi dünyalarında yaşamalı" ifadelerini kullanmıştı.