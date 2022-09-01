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Rusya'dan gözdağı! 50 bin asker, 140 uçak, 60 savaş gemisi...

Bir yanda Rusya Ukrayna savaşı sürerken diğer yanda ise Çin ve Tayvan arasında savaş çanları çalarken Rusya'da dünyaya gözdağı... Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; Çin'in de dahil olduğu büyük bir tatbikat başlatılacağı belirtildi. Rusya, tatbikatta 50 bini aşkın asker ve 140 uçak ile 60 savaş gemisi dahil 5 binden fazla silah ve askeri teçhizat ile yer alıyor.

Rusya'dan gözdağı! 50 bin asker, 140 uçak, 60 savaş gemisi...
Ekleme: 1.09.2022 - 13:12 Güncelleme: 1.09.2022 - 13:12 / Editör: Ozge Selin
Rusya'dan gözdağı! 50 bin asker, 140 uçak, 60 savaş gemisi...
Rusya'dan dünyaya gözdağı... Rusya'nın 7 poligonunda ve Ohotsk Denizi ile Japon Denizi (Doğu Denizi) sularında, 50 bini aşkın asker ve 140 uçak ile 60 savaş gemisi dahil 5 binden fazla silah ve askeri teçhizat ile dev tatbikat yapılacak...

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Vostok-2022 tatbikatına Rusya, Çin, Hindistan ve Azerbaycan dahil 14 ülkeden asker ve askeri gözlemci katılıyor.

Rusya'nın 7 poligonunda ve Ohotsk Denizi ile Japon Denizi (Doğu Denizi) sularında yapılan tatbikatta, 50 bini aşkın asker ve 140 uçak ile 60 savaş gemisi dahil 5 binden fazla silah ve askeri teçhizat yer alıyor.

Ülkenin doğu bölgesinde barışın korunması, askeri güvenliğin sağlanmasıyla ilgili hedefler üzerinde çalışılan tatbikat, Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı yönetiminde düzenleniyor.

Tatbikat, 7 Eylül'e kadar devam edecek.
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