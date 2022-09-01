Putin'den Gorbaçov'a veda! SSCB'nin son liderinin tabutuna çiçek bıraktı!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 91 yaşında hayatını kaybeden Gorbaçov'a hastanede veda etti. Programının yoğunluğu nedeni ile Mihail Gorbaçov için düzenlenen törene katılmayacağı açıklanan Putin'in bu kararı Batı medyasında dikkat çekti.
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) son lideri Mihail Gorbaçov 30 Ağustos tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
GORBAÇOV'A HASTANEDE VEDA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 91 yaşında hayatını kaybeden Gorbaçov'a bugün hastanede veda etti.
Moskova Merkez Klinik Hastanesi'ne giderek Gorbaçov'a son görevini gerçekleştiren Rus lider, bir buket kırmızı gülü Gorbaçov'un tabutuna koyarken görüntülendi.
Tabutun başında bir kaç dakika sessizce duran Putin, başını eğdi, tabuta dokundu ve haç çıkardıktan sonra odadan uzaklaştı.
PUTİN TÖRENE KATILMAYACAK
SSCB'nin son lideri Mihail Gorbaçov'un ölümünün ardından 3 Eylül tarihinde düzenlenecek törene Rus liderin katılmayacağı açıklandı.