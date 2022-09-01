Kayseri'de kamyonla hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, 29 Ağustos'ta M.K.'nin (20) kullandığı kamyon ile hafif ticari araç Kayseri-Niğde kara yolu Başköy mevkisi yakınlarında çarpıştı.Bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.İHA'nın haberine göre; sağlık ekipleri ise hafif ticari araçta bulunan Zeynep D. (8), Kevser D. (11), Emrullah D. (33), Hatice D. (30), S.D. (4) ve Adalet D.'yi (60) ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.Tedavi altına alınan Zeynep D. ile Kevser D., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.