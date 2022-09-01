İstanbul'da şiddetli yağmur su baskınlarına neden oldu

Sonbahar İstanbul'a yağmurla geldi.Mevsimin ilk gününde yağmur bardaktan boşalırcasına yağdı.Aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.Birçok ilçede trafik durma noktasına gelirken Bağcılar da sağanak yağıştan etkilendi.İHA'nın haberine göre yollar göle dönerken yağıştan en çok etkilenen yine aynı şantiye olduTemmuz ayında yağış nedeniyle 11 hafriyat kamyonunun ve 4 iş makinesinin sular altında kaldığı şantiye yine suya gömüldü.Sular altına kalan vinç ve şantiye sahası havadan görüntülendi.Çekilen görüntülerde zararın büyüklüğü gözler önüne serildi. O anlarda çalışan işçiler kendilerini zor kurtarırken 1 vinç sular altında kaldı.Olayda ölen veya yaralanan olmazken inşaatta kullanılan birçok malzeme ve 1 vinçte maddi maddi zarar meydana geldi.İstanbul Anadolu Yakası Ataşehir bölgesinde sağanak yağmur etkili oldu.Ataşehir'de bastıran sağanak yağış sebebiyle D-100 karayolu bağlantı noktasında bulunan bir sokak su altında kaldı.Yağmurdan korunmak isteyen bazı vatandaşlar ise ağaç ve köprü altlarına sığındı.Şiddetli yağışla birlikte Ataşehir'de Acarlar Sitesi mevkiinde su birikintileri nedeniyle caddeler göle döndü.Sağanak yağış etkisini kaybetmesinin ardından, yağmur yerini güneşe bıraktı.Yağmurdan bir ağacın altına sığınarak saklanan vatandaş, “Yarım saattir bekliyorum, sular çekilirse bir minibüs bulup gideceğim. Sırılsıklam ıslandım, şans yaz yağmuru. Yolları halini görüyorsunuz 5 dakikada sular doldu buraya. Lağımdan su fışkırıyor” dedi.