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İstanbul'da şiddetli yağmur su baskınlarına neden oldu

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası birçok ev ve iş yerini su basarken Ataşehir'de caddeler göle döndü.

İstanbul'da şiddetli yağmur su baskınlarına neden oldu
Ekleme: 1.09.2022 - 16:04 Güncelleme: 1.09.2022 - 16:16 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da şiddetli yağmur su baskınlarına neden oldu
Sonbahar İstanbul'a yağmurla geldi.

Mevsimin ilk gününde yağmur bardaktan boşalırcasına yağdı.

Aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Birçok ilçede trafik durma noktasına gelirken Bağcılar da sağanak yağıştan etkilendi.

Aynı şantiyeyi yine su bastı
İHA'nın haberine göre yollar göle dönerken yağıştan en çok etkilenen yine aynı şantiye oldu

Temmuz ayında yağış nedeniyle 11 hafriyat kamyonunun ve 4 iş makinesinin sular altında kaldığı şantiye yine suya gömüldü.

Sular altına kalan vinç ve şantiye sahası havadan görüntülendi.

Çekilen görüntülerde zararın büyüklüğü gözler önüne serildi. O anlarda çalışan işçiler kendilerini zor kurtarırken 1 vinç sular altında kaldı.

Olayda ölen veya yaralanan olmazken inşaatta kullanılan birçok malzeme ve 1 vinçte maddi maddi zarar meydana geldi.

İstanbul'da şiddetli yağmur su baskınlarına neden oldu

Anadolu yakasında da etkili oldu
İstanbul Anadolu Yakası Ataşehir bölgesinde sağanak yağmur etkili oldu.

Ataşehir'de bastıran sağanak yağış sebebiyle D-100 karayolu bağlantı noktasında bulunan bir sokak su altında kaldı.

Yağmurdan korunmak isteyen bazı vatandaşlar ise ağaç ve köprü altlarına sığındı.

İstanbul'da şiddetli yağmur su baskınlarına neden oldu

Caddeler göle döndü
Şiddetli yağışla birlikte Ataşehir'de Acarlar Sitesi mevkiinde su birikintileri nedeniyle caddeler göle döndü.

Sağanak yağış etkisini kaybetmesinin ardından, yağmur yerini güneşe bıraktı.

“Sırılsıklam oldum”
Yağmurdan bir ağacın altına sığınarak saklanan vatandaş, “Yarım saattir bekliyorum, sular çekilirse bir minibüs bulup gideceğim. Sırılsıklam ıslandım, şans yaz yağmuru. Yolları halini görüyorsunuz 5 dakikada sular doldu buraya. Lağımdan su fışkırıyor” dedi.
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