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Haluk Bayraktar'dan Baykar iddialarına yanıt: 40 yıl önce bir matkapla kuruldu

Baykar CEO'su Haluk Bayraktar, BAYKAR'ın da içinde olduğu bazı şirketlerin kamulaştırılacağını iddialarına yanıt verdi. Haluk Bayraktar, "BAYKAR tek 1 matkapla kurulmuş bir firma. Biz tek 1 matkapla başladık, hayatımız freze torna tezgahlarında geçti. Yine bir freze tezgahı bulur çalışırız" dedi

Haluk Bayraktar'dan Baykar iddialarına yanıt: 40 yıl önce bir matkapla kuruldu
Ekleme: 1.09.2022 - 10:48 Güncelleme: 1.09.2022 - 10:48 / Editör: Ozge Selin
Haluk Bayraktar'dan Baykar iddialarına yanıt: 40 yıl önce bir matkapla kuruldu
Haluk Bayraktar Baykar hakkındaki kamulaştırma iddialarına yanıt verdi. Resmi Twitter hesabında paylaşım yapan Bayraktar, "Bugüne kadar ne devletten ne bir bankadan tek bir kuruş kredi, hibe, nakit destek almadık. Yüksek teknolojilerimizin tamamını kazandığımızı bu alana yatırarak geliştirdik." ifadelerini kullandı.

Haluk Bayraktar'ın paylaşımında, "Baykar yaklaşık 40 yıl önce bir matkapla kuruldu. Tek bir matkap... Bugüne kadar ne devletten ne bir bankadan tek bir kuruş kredi, hibe, nakit destek almadık. Yüksek teknolojilerimizin tamamını kazandığımızı bu alana yatırarak geliştirdik. Öz sermayemizle adım adım büyüdük..." ifadeleri yer aldı.


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