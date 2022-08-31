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Bursa'yı fırtına, sağanak ve dolu vurdu

Aniden bastıran şiddetli yağış ile fırtına ve dolu etkili oldu. İstanbul-Bursa-İzmir yolunun Karacabey mevkisinde dolu nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı.

Ekleme: 31.08.2022 - 17:03 Güncelleme: 31.08.2022 - 17:06 / Editör: Ozge Selin
Bursa'yı fırtına, sağanak ve dolu vurdu
Bursa'da öğleden sonra etkili olmaya başlayan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

Yaklaşık yarım saat süren fırtınanın ardından yağan dolu, zor anlar yaşattı.

İstanbul-Bursa-İzmir yolunun Karacabey mevkisinde dolu nedeniyle sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik durma noktasına geldi
Bazı sürücüler, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Dolu sonrası etkili olan sağanakla yollarda su birikintileri oluştu, trafik durma noktasına geldi.

Ağaçlar devrildi, yollar göle döndü
Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa, Başköy ve Görükle mahallelerini de sağanakla birlikte fırtına vurdu.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesinde ağaç devrildi, Mudanya ilçesinde ise yollar göle döndü.

Sundurma uçtu
DHA'nın haberine göre park halindeki araçlar, sular içinde kaldı.

Fırtına nedeniyle Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali'nin sundurması, uçarak park halindeki araçların üzerine düşerken, hasara yol açtı.

27 kilo yağış düştü
Osmangazi ilçesi İstanbul yolu üzerindeki mahalleler de sağanaktan etkilendi.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, bölgeye 15 dakikada 27 kilo yağış düştü.

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