Başkan Erdoğan açılışını yapmıştı! 325 milyon dolarlık yatırım

Başkan Erdoğan'ın açılışını yaptığı Güral 29 Ekim Seramik Fabrikası toplam 476 bin metrekare arazide, şimdilik 100 bin metrekarelik kapalı alanda 275 çalışanıyla üretime başladı. İlave fabrika yatırımlarının tamamlanmasıyla yatırım tutarı 325 milyon dolara ulaşacak. İstihdamın her geçen gün artması ve çalışan sayısının 600'e ulaşması hedefleniyor.HER SENE BİR FABRİKAGüral Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Güral, her ülkenin olduğu gibi Türkiye'nin de üretime, istihdama ihtiyacı olduğunu belirtti. Güral, "Porselen, vitrifiye, turizm, enerji ve nihayet şimdi de seramik alanında yatırım yapıyoruz. Prensip olarak her sene yeni bir fabrika yapmanın heyecanı içerisinde olacağız" dedi.TEMEL ATILDIFabrikanın yanı sıra Kütahya'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in de katılımıyla Güral Berekettepe Fabrikası'nın temeli atıldı. Güral, tesisin Türkiye'ye hediye edilecek önemli ekonomi kalelerinden biri olacağını belirterek, "Dünyadaki sıkıntılar, ülkelerin tek başına çözüme kavuşturabileceği konuların dışına çıkmış gibi görünüyor.Tesislerimizin sayısını, üretimimizi ve istihdamımızı artırmak bizlerin birinci öncelikli görevi. Yatırımlarımız artarak devam edecek" değerlendirmesini yaptı.