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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan açılışını yapmıştı! 325 milyon dolarlık yatırım

Kütahya'da Güral 29 Ekim Seramik Fabrikası'nın açılışı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans sistemiyle yapıldı. Güral Şirketler Grubu, Büyük Zaferin 100. yılında Kütahya'ya dev bir tesis kazandırdı, yeni bir tesisin de temelini attı.

Ekleme: 30.08.2022 - 15:56 Güncelleme: 30.08.2022 - 15:57 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan açılışını yapmıştı! 325 milyon dolarlık yatırım
Başkan Erdoğan'ın açılışını yaptığı Güral 29 Ekim Seramik Fabrikası toplam 476 bin metrekare arazide, şimdilik 100 bin metrekarelik kapalı alanda 275 çalışanıyla üretime başladı. İlave fabrika yatırımlarının tamamlanmasıyla yatırım tutarı 325 milyon dolara ulaşacak. İstihdamın her geçen gün artması ve çalışan sayısının 600'e ulaşması hedefleniyor.

HER SENE BİR FABRİKA

Güral Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Güral, her ülkenin olduğu gibi Türkiye'nin de üretime, istihdama ihtiyacı olduğunu belirtti. Güral, "Porselen, vitrifiye, turizm, enerji ve nihayet şimdi de seramik alanında yatırım yapıyoruz. Prensip olarak her sene yeni bir fabrika yapmanın heyecanı içerisinde olacağız" dedi.

TEMEL ATILDI

Fabrikanın yanı sıra Kütahya'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in de katılımıyla Güral Berekettepe Fabrikası'nın temeli atıldı. Güral, tesisin Türkiye'ye hediye edilecek önemli ekonomi kalelerinden biri olacağını belirterek, "Dünyadaki sıkıntılar, ülkelerin tek başına çözüme kavuşturabileceği konuların dışına çıkmış gibi görünüyor.

Tesislerimizin sayısını, üretimimizi ve istihdamımızı artırmak bizlerin birinci öncelikli görevi. Yatırımlarımız artarak devam edecek" değerlendirmesini yaptı.
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