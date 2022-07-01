Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Dengeli büyüme yakaladık

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Nisan'da 5 milyon yeni istihdam yakaladık. Bu bir rekor" dedi. Bakan Nebati, dengeli büyüme yakalandığı mesajını verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, '2023 yılında 300 milyar dolarlık ihracatı geçmiş olacağız' açıklamasında bulundu. Bakan Nebati, asgari ücret için de çalışmaların tamamlanıyor olduğunu aktararak, 'Asgari ücreti Cumhurbaşkanımız açıklayacak' dedi.Bakan Nebati, 'Ticari kredi alıyorsanız bunu üretken işlerde kullanın' dedi.