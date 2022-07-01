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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a net mesaj: Böyle giderse gerekeni yapacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yunanistan'ın hava ihlalleriyle ilgili soruya da yanıt veren Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: 147 kere hava ihlali yaptılar. Biz komşuysak, dostsak bizim hava sahamızı 147 kere niye ihlal ediyorsunuz. Siz bunu yaparsanız hava kuvvetlerimiz de cevabı verir. Silahlı kuvvetlerimiz üzerine düşen görevi yapmaktadır.

Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a net mesaj: Böyle giderse gerekeni yapacağız
Ekleme: 1.07.2022 - 14:07 Güncelleme: 1.07.2022 - 14:26 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a net mesaj: Böyle giderse gerekeni yapacağız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği

Bu konuda bazı şartlarımız var. Bu şartları dün zirvede de aktardık.

Teröre ve teröristlere yönelik şartlarımızı koyduk ve bu şartlar kabul edildi. AB sadece bu işi PKK ile geçiştirdi. Bu artık sadece PKK ile geçiştirilebilecek bir durum değildir. Buraya PYD'yi FETÖ'yü de yerleştirmek gerekiyor. Bu bizim kırmızı çizgimiz. Bu şartlarımızı kabul ettiler. Bunu yazılı olarak da kayda geçirdik.

Yunanistan'ın hava ihlalleri

Yunanistan ile savaşa girelim gibi bir derdimiz yok. Ancak Yunanistan verdiği sözlerde durmuyor. 147 kere hava ihlali yaptılar. Biz komşuysak, dostsak bizim hava sahamızı 147 kere niye ihlal ediyorsunuz. Siz bunu yaparsanız hava kuvvetlerimiz de cevabı verir. Silahlı kuvvetlerimiz üzerine düşen görevi yapmaktadır.

Son dönemde ciddi afetlerle karşı karşıyayız. Tüm kurumlarımız, gerek sel, gerek yangın afetlerinde gerekeni yaptı. Bunların üstesinden geldik, geliyoruz. Artvin'de heyelan sebebiyle bir TIR'ımız kayaların altında kaldı. Orada da ilgili kurumlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Tabi bu afetlerimizi sıfırlamak mümkün değil.

Son yangın afetinde, itfaiyecilerimiz 4.5 günde yangını söndürdüler. Şimdi bu alanı eskiye dönüştürelim diyoruz. Bu zarar gören bölgeleri genel hayata etkileyen bölge ilan ediyoruz.
Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a net mesaj: Böyle giderse gerekeni yapacağız
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