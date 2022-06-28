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Motorin litre fiyatına indirim geliyor!

Motorinin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere pompaya yansıyacak şekilde 2,50 TL indirim geldi.

Motorin litre fiyatına indirim geliyor!
Ekleme: 28.06.2022 - 09:45 Güncelleme: 28.06.2022 - 10:03 / Editör: Ozge Selin
Motorin litre fiyatına indirim geliyor!
Savaş ve pandemi etkisiyle değişen brent pertol fiyatının yansıması ile akaryakıttaki dalgalanma sürüyor.

Bu gece motorin fiyatı yine değişecek. Bu kez indirim geliyor.

2,50 TL indirim
Motorin litre fiyatı bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 2,50 TL indirimle satılacak.

Benzin ve LPG'de ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

İstanbul'da motorin 27,44'e düştü
Gelen indirimle birlikte İstanbul'da 29,94'den satılan motorinin litresi 27,44'e düşecek.

Fiyat Ankara'da ortalama 30,04'ten 27,54'e, İzmir'de 30,05'ten 27,55'e çıkmış olacak.

Depo 150 lira ucuza dolacak
Bu indirimle birlikte İstanbul'da 60 litrelik deposu olan bir aracın deposu bin 800 liraya dolarken bu fiyat indirimle bin 650 liraya düşecek. Böylelikle depoda 150 lira fark olacak.

Benzin ve LPG
3 büyükşehirde benzinin litresi İstanbul'da 27,45 TL'ye, Ankara'da 27,55 TL'ye, İzmir'de 27,55 TL'ye satılıyor.

3 büyükşehirde LPG fiyatları ise şöyle: İstanbul 12,40, İzmir 12,27, Ankara 12,37.
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