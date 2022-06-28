Başkan Erdoğan'dan Cüneyt Arkın mesajı: Milletimizin başı sağolsun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 85 yaşında hayatını kaybeden Türk sinemasının duayen ismi Cüneyt Arkın için bir mesaj yayınladı. Başkan Erdoğan, Sayın Arkın’a Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesinin, sevenlerinin, sinema camiamızın ve milletimizin başı sağolsun. ifadelerini kullandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 85 yaşında hayatını kaybeden Türk sinemasının duayen ismi Cüneyt Arkın için bir mesaj yayınladıTürk sinemasının usta aktörü, sanatıyla, duruşuyla, karakteriyle hepimize örnek olan büyük sanatçı Cüneyt Arkın'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Arkın'a Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin, sevenlerinin, sinema camiamızın ve milletimizin başı sağolsun.