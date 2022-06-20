Kocaeli’de kimya fabrikasında büyük yangın!
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan Atabay Kimya ilaç fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye sevk edildi.
Olay, Dilovası ilçesinde bulunan Atabay Kimya fabrikasında meydana geldi.
Fabrikada sabah saatlerinde patlamanın ardından yangın çıktı.
Dumanlar gökyüzünü kapladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangına müdahale devam ederken dehşet anları havadan görüntülendi.
Yangın sebebiyle kimsenin etkilenmediği belirtildi.
Fabrikada sabah saatlerinde patlamanın ardından yangın çıktı.
Dumanlar gökyüzünü kapladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangına müdahale devam ederken dehşet anları havadan görüntülendi.
Yangın sebebiyle kimsenin etkilenmediği belirtildi.