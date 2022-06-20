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Kocaeli’de kimya fabrikasında büyük yangın!

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan Atabay Kimya ilaç fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Ekleme: 20.06.2022 - 11:42 Güncelleme: 20.06.2022 - 11:47 / Editör: Ozge Selin
Kocaeli’de kimya fabrikasında büyük yangın!Olay, Dilovası ilçesinde bulunan Atabay Kimya fabrikasında meydana geldi.

Kocaeli’de kimya fabrikasında büyük yangın!

Fabrikada sabah saatlerinde patlamanın ardından yangın çıktı.

Kocaeli’de kimya fabrikasında büyük yangın!

Dumanlar gökyüzünü kapladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kocaeli’de kimya fabrikasında büyük yangın!

Yangına müdahale devam ederken dehşet anları havadan görüntülendi.

Kocaeli’de kimya fabrikasında büyük yangın!

Yangın sebebiyle kimsenin etkilenmediği belirtildi.

Kocaeli’de kimya fabrikasında büyük yangın!

Kocaeli’de kimya fabrikasında büyük yangın!
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