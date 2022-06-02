Yunanistan’dan küstah propaganda! Türkiye karşıtı 16 haritalı kampanya başlattılar

Türkiye karşıtı çalışmalarına dört bir koldan devam eden Yunanistan, bir skandala daha imza attı. Türkiye'ye karşı yeni bir propaganda kampanyası başlatan Yunan hükümeti, Ege ve Doğu Akdeniz ile ilgili iddiaları çerçevesinde 16 haritalı bir kampanyaya imza attı."TÜRK SALDIRGANLIĞINI GÖSTERMEK İÇİN KULLANIN"Yunan Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye Dairesi ile Yunan Deniz Kuvvetleri Hidrografi Dairesi tarafından hazırlanan ve "Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de 50 yıldaki talepleri"ni gösterdiği iddia edilen 16 harita, Yunanistan'ın yurtdışındaki büyükelçilik ile temsilciliklerine gönderildi.Temsilciliklere gönderilen dosyada haritaların yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Themistoklis Demiris'in bir mektubu da yer aldı. Skandal mektupta, Yunan diplomatlara bulundukları ülkelerde "Türk saldırganlığını" göstermek için bu haritaları kullanmaları talimatı da verildi.Skandal kampanya, Yunan Kathimerini gazetesi tarafından manşete taşındı. Kathimerini, Türkiye'nin 1972-2022 yılları arasındaki taleplerini yansıttığını iddia edilen haritalar arasında, "Mavi Vatan", "Türkiye Libya anlaşması", "Aidiyeti ihtilaflı coğrafi formasyonlar (Kardak vs)", "Adaların gayri askeri askeri satüsü" ve "TPAO'nun ruhsat verdiği bölgeler"in de bulunduğunu söyledi.KAMPANYA MİÇOTAKİS'İN SÖZLERİNİN ARDINDAN GELDİYunanistan tarafından Türkiye'nin denizlerdeki yetki alanlarıyla ilgili hazırlanan "Mavi Vatan" haritasını 16-17 Mayıs'ta yaptığı ABD ziyaretinde Başkan Joe Biden ve kongre üyelerine gösteren Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye karşıtı açıklamalar yapmıştı.Miçotakis, "Gerginlik dönemi yaşıyoruz, tarihteki revizyonizmin yeni bir versiyonuna, kaybedilmiş imparatorluklar ile ilgili fantezilere ve uluslararası hukuk ile uyumlu olmayan güç gösterilerine müsamaha gösteremeyiz. Egemenlik haklarımızın ihlal edilmelerine razı olmayacağız. Bu dönemde, NATO'nun güneydoğu kanadında en son ihtiyacımız olan şey gerginliktir. Rusya'da birileri, böyle bir şeye çok sevinecek." demişti.