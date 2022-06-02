  • USD: 16,44 - 16,47
  • EURO: 17,57 - 17,60
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yunanistan’dan küstah propaganda! Türkiye karşıtı 16 haritalı kampanya başlattılar

Türkiye’ye karşı provokasyon çabalarına ara vermeyen Yunanistan bu kez de büyükelçiliklerde yaptığı paylaşımla bir skandala imza attı. Türkiye karşıtı uluslararası bir kampanya başlatan Yunan hükümeti, büyükelçiliklerinden Türkiye aleyhine propaganda yapmasını istedi. Yunan Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye Dairesi ile Yunan Deniz Kuvvetleri Hidrografi Dairesi tarafından hazırlanan “Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’de 50 yıldaki taleplerini gösterdiği öne sürülen 16 harita”, Yunanistan’ın yurt dışındaki büyükelçilik ile temsilciliklerine gönderildi.

Yunanistan’dan küstah propaganda! Türkiye karşıtı 16 haritalı kampanya başlattılar
Ekleme: 2.06.2022 - 15:19 Güncelleme: 2.06.2022 - 15:21 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan’dan küstah propaganda! Türkiye karşıtı 16 haritalı kampanya başlattılar
Türkiye karşıtı çalışmalarına dört bir koldan devam eden Yunanistan, bir skandala daha imza attı. Türkiye'ye karşı yeni bir propaganda kampanyası başlatan Yunan hükümeti, Ege ve Doğu Akdeniz ile ilgili iddiaları çerçevesinde 16 haritalı bir kampanyaya imza attı.

"TÜRK SALDIRGANLIĞINI GÖSTERMEK İÇİN KULLANIN"

Yunan Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye Dairesi ile Yunan Deniz Kuvvetleri Hidrografi Dairesi tarafından hazırlanan ve "Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de 50 yıldaki talepleri"ni gösterdiği iddia edilen 16 harita, Yunanistan'ın yurtdışındaki büyükelçilik ile temsilciliklerine gönderildi.

Yunanistan’dan küstah propaganda! Türkiye karşıtı 16 haritalı kampanya başlattılar

Temsilciliklere gönderilen dosyada haritaların yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Themistoklis Demiris'in bir mektubu da yer aldı. Skandal mektupta, Yunan diplomatlara bulundukları ülkelerde "Türk saldırganlığını" göstermek için bu haritaları kullanmaları talimatı da verildi.

Yunanistan’dan küstah propaganda! Türkiye karşıtı 16 haritalı kampanya başlattılar

Skandal kampanya, Yunan Kathimerini gazetesi tarafından manşete taşındı. Kathimerini, Türkiye'nin 1972-2022 yılları arasındaki taleplerini yansıttığını iddia edilen haritalar arasında, "Mavi Vatan", "Türkiye Libya anlaşması", "Aidiyeti ihtilaflı coğrafi formasyonlar (Kardak vs)", "Adaların gayri askeri askeri satüsü" ve "TPAO'nun ruhsat verdiği bölgeler"in de bulunduğunu söyledi.

Yunanistan’dan küstah propaganda! Türkiye karşıtı 16 haritalı kampanya başlattılar

KAMPANYA MİÇOTAKİS'İN SÖZLERİNİN ARDINDAN GELDİ

Yunanistan tarafından Türkiye'nin denizlerdeki yetki alanlarıyla ilgili hazırlanan "Mavi Vatan" haritasını 16-17 Mayıs'ta yaptığı ABD ziyaretinde Başkan Joe Biden ve kongre üyelerine gösteren Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye karşıtı açıklamalar yapmıştı.

Yunanistan’dan küstah propaganda! Türkiye karşıtı 16 haritalı kampanya başlattılar

Miçotakis, "Gerginlik dönemi yaşıyoruz, tarihteki revizyonizmin yeni bir versiyonuna, kaybedilmiş imparatorluklar ile ilgili fantezilere ve uluslararası hukuk ile uyumlu olmayan güç gösterilerine müsamaha gösteremeyiz. Egemenlik haklarımızın ihlal edilmelerine razı olmayacağız. Bu dönemde, NATO'nun güneydoğu kanadında en son ihtiyacımız olan şey gerginliktir. Rusya'da birileri, böyle bir şeye çok sevinecek." demişti.
Finlandiya, FETÖ'cüleri ve PKK'lıları Türkiye'ye iade etmeyeceğini açıkladı!
AB ülkelerinden Rusya'dan petrol alımına yasak!
Borsa İstanbul'dan yeni rekor!
Tanju Özcan'dan görülmemiş pişkinlik... Kendisini protesto edenleri bakın nasıl izledi!
Başkan Erdoğan'dan uzay vizyonu ile alay eden muhalefete tepki: İHA'larla da alay ediyordunuz, şimdi siparişleri yetiştiremiyoruz...
BAYKAR'dan Litvanya'ya anlamlı Bayraktar TB2 hediyesi
Süleymaniye'de MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi
Yunanistan’dan küstah propaganda! Türkiye karşıtı 16 haritalı kampanya başlattılar
Suriye operasyonunda en kritik nokta! Tüm hazırlıklar tamam, eller tetikte Başkomutanın talimatı bekleniyor
Gaziantep'te karısını öldürmüştü: 'Silahı CHP İlçe binasından aldı'
Suriye'den flaş görüntüler! 2 bin kişiyle gerçekleşti
İşgalci İsrail güçleri Filistinli bir ailenin evini havaya uçurdu
CHP'li İBB'nin toplu ulaşım rezaletinde bugün: ÜsküdarÇekmeköy metrosu arızalandı vatandaş isyan etti
CHP'den Adana’da heykel açılışı
Bakan Bozdağ’dan Kılıçdaroğlu’na tepki: Hukuk devletine inanan kişi ‘Ben şunu serbest bırakacağım’ der mi?
200 dolara suikast istihbaratı! Ölüm hücresi deşifre oldu!
CHP'nin başı çektiği 6'lı masada ilginç planlar! Altısı da cumhurbaşkanı olacak!
Başkan Erdoğan Yunan basınına damga vurdu! 'Türkiye ile dans etmeye kalkma'
İhracatta Mayıs ayı rekoru
Suriye'nin kuzeyinde 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz
4 bakanlık harekete geçti! Kira düzenlemesinde son aşama!

4 bakanlık harekete geçti! Kira düzenlemesinde son aşama!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Otoyollarda hız sınırı arttı...

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Otoyollarda hız sınırı arttı...

20 milyon dolar buhar oldu! Kripto parada bir vurgun daha!

20 milyon dolar buhar oldu! Kripto parada bir vurgun daha!

Türk Silahlı Kuvvetlerinin seçkin birliği: 'Vurucu güçler' burada yeni teknolojiye kavuşuyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin seçkin birliği: 'Vurucu güçler' burada yeni teknolojiye kavuşuyor

200 fabrika yatırımı için geri sayım başladı: 30 bin kişiye iş kapısı açılacak

200 fabrika yatırımı için geri sayım başladı: 30 bin kişiye iş kapısı açılacak

Ordu'da eski eşini yakan kocanın yargılanması devam ediyor! Mağdur kadından can yakıcı ifadeler: Mangal yanıyormuş gibi izledi

Ordu'da eski eşini yakan kocanın yargılanması devam ediyor! Mağdur kadından can yakıcı ifadeler: Mangal yanıyormuş gibi izledi