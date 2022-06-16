Polise yumruk atan Salihe Aydeniz hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığı'nda

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, polise yumruk atan DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında hazırlanan fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Polise mukavemet, hakaret ve yaralama suçlamaları yer alan fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.

Polise yumruk atan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi.12 Haziran'da İstanbul Kadıköy'de terörist başı Öcalan'a destek yürüyüşü düzenlenmişti.Yürüyüş sırasında, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, polis memuru Hakan Ay'a yumruk atmıştı.Olay sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, görevli polis memuruna mukavemet suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da, Aydeniz hakkında hazırlanan fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi.Aydeniz'e yönelik ''polise mukavemet'', ''hakaret'', ''yaralama'' ve ''izinsiz toplantı gösteri yürüyüşü'' yapma suçlamaları yer alan fezleke son olarak Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.