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Pastırma tartışmaları devam ederken Sivas pastırmanın tescilini aldı!

Sivas Ticaret Borsası tarafından 2020 yılında Sivas pastırmasına yönelik başlatılan Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alımı süreci tamamlandı.

Ekleme: 16.06.2022 - 22:14 Güncelleme: 16.06.2022 - 22:21 / Editör: Ozge Selin
Pastırma tartışmaları devam ederken Sivas pastırmanın tescilini aldı!
Sivas Ticaret Borsası tarafından 2020 yılında Sivas pastırmasına yönelik başlatılan Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alımı süreci tamamlandı. Kayseri ve Kastamonu arasında pastırma tartışmaları devam ederken, Sivas pastırmanın tescilini almış oldu.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Sivas pastırması Coğrafi İşaret Tescil Belgesi verilerek tescillendi. Alınan tescil belgesi ile Sivas pastırmasının resmi anlamda markalaştığını belirten Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, 'Lezzetini Sivas'ta yetiştirilen büyükbaş hayvan etinden, Sivas tuzundan ve çemeninden alan Sivas pastırması için 2020 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu'na tescil başvurusunda bulunduk. Gerekli incelemeler tamamlandı ve 30 Mayıs'ta tescil edildi. Bugün itibarıyla da Coğrafi İşaret Tescil Belgesi elimize ulaştı. Böylelikle coğrafi işaretli ürünler arasına Sivas pastırması da katılmış oldu' dedi.

'Sivas pastırması diğerlerinden farklı'

Sivas pastırmasının gerçek anlamda lezzetiyle, kesimiyle, üretimiyle, kurutulmasıyla Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldığını belirten Hastaoğlu, 'Sivas pastırması, 2 yaşını doldurmuş erkek dana etinin karıncabaş denilen 1-2 mm boyutundaki yer altı Sivas kaynak tuzu ile tuzlanıp doğal hava şartlarında kurutulması ve çemen ile kaplanması suretiyle üretilmektedir. Dilimlenmiş olarak satışa sunulan Sivas pastırmasının dilim kalınlığı en fazla 2 mm'dir. Sivas pastırmasında erkek danadan elde edilen sırt ve bonfile eti, öğütülmüş çemen unu ve karıncabaş olarak ifade edilen boyuttaki yer altı Sivas kaynak tuzu kullanılır. Sivas pastırmasına karakteristik özelliğini kazandıran bir diğer önemli unsur kurutma işleminin tamamen doğal hava şartlarında yapılmasıdır' ifadelerini kullandı.

Sivas pastırmasının artık hak ettiği yerde olduğunu belirten Hastaoğlu, 'Sivas Ticaret Borsası olarak yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde artık Sivas pastırması hak ettiği yere ulaştı. İlimiz için hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sivas'ta markalaşacak daha birçok ürünümüz var. Zeron buğdayı, Sivas sucuğu, Sivas fırın kellesi, Sivas fırın pöçük ve Sivas tuzunun da tescili için başvurumuzu yaptık. İnşallah bu ürünlerimiz de zaman içerisinde coğrafi işaretli ürünler arasına katılmış olacak' şeklinde konuştu.
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