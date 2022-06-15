Balıkesir'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Balıkesir'in Karesi ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem yerin 10.22 km derinliğinde gerçekleşti. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Balıkesir'in Karesi ilçesinde saat 22.55'te 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Sarsıntı yerin 10.22 km derinliğinde gerçekleşti.



İşte depreme dair tüm detaylar;

Büyüklük: 3.2 (ML)

Yer: Balikesir - Karesi

Tarih: 15/06/2022 - 22:55:07 (TS)

Enlem: 39.8191 (K)

Boylam: 27.9253 (D)

Derinlik: 10.22 (KM)

