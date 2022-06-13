MSB duyurdu! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz!
Milli Savunma Bakanlığı: Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı: Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.