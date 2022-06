Evlerine dönen Suriyelilerden çağrı: Korkmayın gelin

Zeytin Dalı Harekatı sırasında PKK/YPG terör örgütü tarafından zorla Şehba kampına götürülen on binlerce sivilden biri olan Mehmet Horo İzzettin ve eşi Resmiye Halil İzzettin, 4 yıl sonra Afrin Şera Beldesinde bulunan Serincek köyündeki evlerine geri döndü. Evlerine, vatanlarına dönmenin mutluluğunu yaşayan çift, "20 gün önce köyümüze döndük. 4 yıl boyunca çok büyük rezillikler çektik. Şehba kampında çoğunluğunu Afrinlilerin oluşturduğu 60 bine yakın sivil var. Kim, 'Biz Şehba Kampında mutluyuz' diyorsa yalan söylüyor. Korkudan söylüyor. Afrin bizim Afrin'imiz. Afrinliler evinize dönün PKK/YPG'lilerin size anlattığı her şey yalan" diye konuştu."KORKMAYIN, EVİNİZE DÖNÜN"Zeytin Dalı Harekatı sırasında PKK/YPG terör örgütü militanları ilk önce köylerde yaşayan on binlerce sivili zorla Afrin şehir Merkezine götürerek canlı kalkan olarak kullanmıştı. Afrin şehir merkezini de elinde tutamayacağını anlayan teröristler sivillerin büyük bir kısmını yalan ve tehditle Şehba bölgesinde bulunan kamplara götürmüştü. Bugüne kadar terör örgütünün elinden kurtulan binlerce sivil Afrin'deki köylerine geri dönmeyi başardı.2018 yılında Afrin'den çıkmak zorunda kalanlardan biri olan Mehmet Horo İzzettin, yıllar sonra köyüne dönmeye karar verdi. 4 yıl boyunca çok büyük acılar çektiklerini söyleyen İzzettin şöyle konuştu: "2018 yılında PKK/YPG'liler bizi buradan korkutup kaçırdı. İlk önce Şehba kampına gittik yıllarca orada yaşadık. Çok çok zor bir süreçti. Orada yapamadık. Bir süre Halep'e geçtik. İşimiz yok gücümüz yok. Halep'te de yaşayamadık. Afin hayalimizden çıkmıyordu. Köyümüz evimiz cennet gibiydi. Buranın özlemiyle yanıp tutuşuyorduk. Köyde kalan komşularımız ile konuştuk.Onlar her şeyin çok güzel olduğunu söyledi. Evimize geri dönebileceğimizi söyledi. Biz de geri dönmeye karar verdik. Kaçakçılara 500 dolar para ödedik. Önce Münbiç'te bekledik. Zorlu bir yolculuktan sonra köyümüze geldik. Şimdi çok mutluyuz. Keyfimiz yerinde. Evimize, zeytin ağaçlarımıza, Afrin'imize kavuştuk. Burası bizim toprağımız. Evini, yurdunu bırakmış Şehba'da, Halep'te kadar giden tüm halkımıza selam gönderiyorum. Biz o kabustan selametle çıktık. Korkmayın gelin, evinize dönün. Afrin bizim Afrin'imiz"TERÖR ÖRGÜTÜ SİVİLLERİ KORKUTUYORPKK/YPG'nin Şehba'da yaşayan Afrinlileri korkuttuğunu söyleyen Resmiye Halil İzzettin de, "Biz balık sudan çıktığında nasıl nefessiz kalır boğulursa biz de buradan ayrıldığımızda aynı şeyi yaşadık. Boğulduk, nefessiz kaldık. Şehba kampında yaşamak çok zordu. Kim Şehba kampı güzel diyorsa. Yaln söylüyor, korkudan söylüyor" dedi.