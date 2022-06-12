Pendik'te korkunç olay! Alçı çıkarmaya gitti, ayak ve bacağı kesildi!

Şaşkınlık yaratan olayın adresi İstanbul Pendik'teki özel bir hastane. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında ayak tarak kemiklerinde kırık oluşan Fatih Keleş(38) ayak uçlarından diz kapağına kadar 2 ay boyunca alçıda kaldı. Kırığın kontrolü için 27 Eylül 2021 günü hastaneye giden oto servis sahibi Fatih Keleş, operatör doktor Yusuf İ. tarafından muayene edildi. Kontrollerin ardından doktor iyileşme olduğundan dolayı alçının çıkarılmasına karar verdi. Bunun için de hemşire olan asistanı Ezgi Ö.'ye yönlendirdi.'HATALI TEDAVİ HAYATINI ZORLAŞTIRDI' SUÇ DUYURUSUFatih Keleş'in alçısı makine ile çıkarılırken canı yandı ve hemşireye durması noktasında uyarılarda bulundu. Ancak iddiaya göre işleme devam eden hemşire hastayı yaraladı. Hiçbir şey olmamış gibi de evine gönderdi. Ayak ve bacağında ardı ardına kesikler oluşan Keleş avukatı Berk Bahadır aracılığı ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Avukat Bahadır dilekçesinde hem doktordan hem asistanı hemşireden şikayetçi olduklarını söyleyerek, 'Müvekkilim hatalı tedavi nedeniyle maddi ve manevi açıdan sarsıldı. Hayatı oldukça zorlaştı. İşinden de geri kaldı' dedi.'AYAĞIMI KESTİN DEDİM, BUNDAN BİR ŞEY OLMAZ DEDİ''Yaralama' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Fatih Keleş'in yaralanmasına dair polis gözetiminde hastaneden rapor da alındı. Adli Tıp Kurumu'nun da aynı nitelikte verdiği rapora göre Keleş'in ayak ve bacak kısımlarında 2-5 santimetre arasında kesik şeklinde yaralanma olduğu belirtildi. İfadesi alınan şikayetçi hasta Fatih Keleş, 'Alçıyı söken bayana 'ayağımı kesmişsin' dedim. O da 'bundan bir şey olmaz' deyip beni gönderdi. O gece kesiklerden kaynaklı ağrılar ve sancılardan uyuyamadım. Ertesi gün hastane müdürü ile telefonda görüştük, durumu anlattım ve fotoğraflarımı attım. Benimle ilgilenmediler' dedi.'MAKİNENİN ISISINDAN KIZARMA OLABİLİR DEMİŞTİM'Bilgi sahibi olarak ifadesi alınan doktor Yusuf İ. olay günü gerekli kontroller yapıldıktan sonra alçının çıkarılması için hemşireye gönderdiğini iddia ederek, 'Alçı çıktıktan sonra yanıma geldi. Kendisini muayene ettiğimde bir kesik görmedim' dedi. Şüpheli hemşire Ezgi Ö. ise, alçı motoru ile kesme işlemini yaptığını ve hakkındaki suçlamayı kabul etmediğini söyledi. 'Alçı çıktıktan sonra hastanın ayağında kesik yoktu ancak makinenin ısısından kaynaklı hafif kızarma olabileceğini belirttim' diye ekledi.'ADLİ TIP YARALANMAYI BELİRLEDİ, SON DERECE ACI'Sona gelinen soruşturmada konuyla ilgili konuşan Fatih Keleş'in avukatı Berk Bahadır, 'Alçıyı sökerlerken ayağında bir acı hissediyor. Açıyı söken şahsa 'ayağım acıyor lüften yarıda bırakın' diyor. Bunu demesine rağmen doktorun gözetimindeki hemşire alçıyı bilinçsiz bir şekilde müvekkilimin ayağını yaralıyor. Tespit edilen yaralanmaların belge ve bilgileri Adli Tıp Kurumu'na yollandı. Oradan gelen belgeler müvekkilimin ayağının yaralandığını ve kesiklerin olduğunu ifade ediyor. Biz dava açılmasını talep ettik. Bu tip şikayetleri, yaralanmaları olan vatandaşlar mutlaka haklarını arasın. Çünkü burada özel bir hastaneden iyi bir hizmet almak isteyen müvekkilimin karşılaştığı şeyler son derece acı. Haklı davamızın haklı sonuca ulaşacağını biliyoruz' dedi.