  • USD: 17,06 - 17,09
  • EURO: 18,09 - 18,13
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Pendik'te korkunç olay! Alçı çıkarmaya gitti, ayak ve bacağı kesildi!

Ayak tarak kemiğindeki kırıklar nedeniyle ayak ucundan diz kapağına kadar 2 ay alçıyla yaşayan Fatih Keleş, iyileştiğini öğrenip alçının çıkarılacağını öğrenince büyük sevinç yaşadı. Sevincinin hüzne karıştığı nokta ise ayağı ve bacağındaki kesikler oldu. İddiaya göre doktorun yönlendirmesiyle alçı kesme makinesini kullanarak alçıyı çıkaran hemşire, Keleş'in ayağında kesikler meydana getirdi. Savcılığın başlattığı soruşturma sona yaklaşırken, Adli Tıp Kurumu, "Alçıyı söken bayana 'ayağımı kesmişsin' dedim. O da 'bundan bir şey olmaz' deyip beni gönderdi. O gece kesiklerden kaynaklı ağrılar ve sancılardan uyuyamadım" diyen hastayı haklı buldu.

Ekleme: 12.06.2022 - 13:16 Güncelleme: 12.06.2022 - 13:21 / Editör: Ozge Selin
Pendik'te korkunç olay! Alçı çıkarmaya gitti, ayak ve bacağı kesildi!Şaşkınlık yaratan olayın adresi İstanbul Pendik'teki özel bir hastane. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında ayak tarak kemiklerinde kırık oluşan Fatih Keleş(38) ayak uçlarından diz kapağına kadar 2 ay boyunca alçıda kaldı. Kırığın kontrolü için 27 Eylül 2021 günü hastaneye giden oto servis sahibi Fatih Keleş, operatör doktor Yusuf İ. tarafından muayene edildi. Kontrollerin ardından doktor iyileşme olduğundan dolayı alçının çıkarılmasına karar verdi. Bunun için de hemşire olan asistanı Ezgi Ö.'ye yönlendirdi.

Pendik'te korkunç olay! Alçı çıkarmaya gitti, ayak ve bacağı kesildi!

'HATALI TEDAVİ HAYATINI ZORLAŞTIRDI' SUÇ DUYURUSU

Fatih Keleş'in alçısı makine ile çıkarılırken canı yandı ve hemşireye durması noktasında uyarılarda bulundu. Ancak iddiaya göre işleme devam eden hemşire hastayı yaraladı. Hiçbir şey olmamış gibi de evine gönderdi. Ayak ve bacağında ardı ardına kesikler oluşan Keleş avukatı Berk Bahadır aracılığı ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Avukat Bahadır dilekçesinde hem doktordan hem asistanı hemşireden şikayetçi olduklarını söyleyerek, 'Müvekkilim hatalı tedavi nedeniyle maddi ve manevi açıdan sarsıldı. Hayatı oldukça zorlaştı. İşinden de geri kaldı' dedi.

Pendik'te korkunç olay! Alçı çıkarmaya gitti, ayak ve bacağı kesildi!

'AYAĞIMI KESTİN DEDİM, BUNDAN BİR ŞEY OLMAZ DEDİ'

'Yaralama' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Fatih Keleş'in yaralanmasına dair polis gözetiminde hastaneden rapor da alındı. Adli Tıp Kurumu'nun da aynı nitelikte verdiği rapora göre Keleş'in ayak ve bacak kısımlarında 2-5 santimetre arasında kesik şeklinde yaralanma olduğu belirtildi. İfadesi alınan şikayetçi hasta Fatih Keleş, 'Alçıyı söken bayana 'ayağımı kesmişsin' dedim. O da 'bundan bir şey olmaz' deyip beni gönderdi. O gece kesiklerden kaynaklı ağrılar ve sancılardan uyuyamadım. Ertesi gün hastane müdürü ile telefonda görüştük, durumu anlattım ve fotoğraflarımı attım. Benimle ilgilenmediler' dedi.

Pendik'te korkunç olay! Alçı çıkarmaya gitti, ayak ve bacağı kesildi!

'MAKİNENİN ISISINDAN KIZARMA OLABİLİR DEMİŞTİM'

Bilgi sahibi olarak ifadesi alınan doktor Yusuf İ. olay günü gerekli kontroller yapıldıktan sonra alçının çıkarılması için hemşireye gönderdiğini iddia ederek, 'Alçı çıktıktan sonra yanıma geldi. Kendisini muayene ettiğimde bir kesik görmedim' dedi. Şüpheli hemşire Ezgi Ö. ise, alçı motoru ile kesme işlemini yaptığını ve hakkındaki suçlamayı kabul etmediğini söyledi. 'Alçı çıktıktan sonra hastanın ayağında kesik yoktu ancak makinenin ısısından kaynaklı hafif kızarma olabileceğini belirttim' diye ekledi.

'ADLİ TIP YARALANMAYI BELİRLEDİ, SON DERECE ACI'

Sona gelinen soruşturmada konuyla ilgili konuşan Fatih Keleş'in avukatı Berk Bahadır, 'Alçıyı sökerlerken ayağında bir acı hissediyor. Açıyı söken şahsa 'ayağım acıyor lüften yarıda bırakın' diyor. Bunu demesine rağmen doktorun gözetimindeki hemşire alçıyı bilinçsiz bir şekilde müvekkilimin ayağını yaralıyor. Tespit edilen yaralanmaların belge ve bilgileri Adli Tıp Kurumu'na yollandı. Oradan gelen belgeler müvekkilimin ayağının yaralandığını ve kesiklerin olduğunu ifade ediyor. Biz dava açılmasını talep ettik. Bu tip şikayetleri, yaralanmaları olan vatandaşlar mutlaka haklarını arasın. Çünkü burada özel bir hastaneden iyi bir hizmet almak isteyen müvekkilimin karşılaştığı şeyler son derece acı. Haklı davamızın haklı sonuca ulaşacağını biliyoruz' dedi.
Sahte faturadan ceza alan İSTAÇ Genel Müdürü İBB'de danışman oldu!
Ekrem İmamoğlu Başkanlık vekaletini İYİ Partili Aksu'ya verdi CHP karıştı!
Yunan vekilin sözleri Miçotakis'i kızdıracak! ABD vurgusu yapıp 'Tarihten ders almalıyız' dedi
Kirada yeni dönem resmen başladı! 1 yıl değişmeyecek!
Ankara'da korkunç görüntüler! Sel başkenti yıktı geçti!
Bakan Nebati: Tasarruf sahibi GES'le kazanacak
Başkan Erdoğan duyurmuştu: Gözler bölgede! Harekatta 3 ana hedef
Enkazı bulunan helikopterde yürek burkan detay; Kazadan saniyeler önce...
Melih Gökçek'ten çok önemli açıklamalar!
Pençe-Kilit harekat bölgesinde bir askerimiz şehit düştü!
Bakan Nebati: Bizim adayımız belli, kimi yeneceğiz onu merak ediyorum!
Ankara'daki selde bir kişi hayatını kaybetti!
Kılıçdaroğlu'ndan güldüren sözler: Millet İttifakı'yla Türkiye'yi yöneteceğiz!
CHP'li başkanlar Eskişehir'de buluştu!
AK Parti'li Özhaseki'den 'Siyasete elveda' açıklaması!
Aydın'ı sel vurdu! Aniden bastırdı sokaklar dereye döndü!
Başkan Erdoğan en kısa sürede açacağız diyerek duyurdu! Van'a 38 milyarlık yatırım
Avrupa’da yine PKK paçavraları açıldı! Türkiye’yi hedef alan küstah provokasyon!
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati duyurdu: Gelire Endeksli Senet sisteminde (GES) asgari getiri oranı ne kadar olacak?
Ankara'da sağanak ve dolu yağışı hayatı felç etti! İçişleri Bakan Yardımcısı'ndan açıklama geldi
Meteoroloji 37 ili 'sarı' kod ile uyardı!

Meteoroloji 37 ili 'sarı' kod ile uyardı!

Diyarbakır'daki rezidansta facia: Ölü ve yararılar var!

Diyarbakır'daki rezidansta facia: Ölü ve yararılar var!

İzmir'de sır olay! Araç denize uçtu, cesedi başka bir noktada bulundu

İzmir'de sır olay! Araç denize uçtu, cesedi başka bir noktada bulundu

Yine Tiktok skandalı! Lüks restoranda köpeğe çatalla yemek yedirdi!

Yine Tiktok skandalı! Lüks restoranda köpeğe çatalla yemek yedirdi!

'Hamile Mükremin' temalı tiktok rezaletinde son dakika: O hastane mühürlendi

'Hamile Mükremin' temalı tiktok rezaletinde son dakika: O hastane mühürlendi

İstanbul'da tehlikeli yolculuk! Metro kapısı açık gitti!

İstanbul'da tehlikeli yolculuk! Metro kapısı açık gitti!