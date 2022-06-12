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İstanbul'daki Öcalan'a destek yürüyüşünde HDP'li vekiller polisle tartıştı!

HDP Batman Milletvekili Ayşe Başaran ve Feleknas Uca, Kadıköy'de PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a destek yürüyüşüne müdahale eden polisle hakaret edip tehdit etti.

İstanbul'daki Öcalan'a destek yürüyüşünde HDP'li vekiller polisle tartıştı!
Ekleme: 12.06.2022 - 17:45 Güncelleme: 12.06.2022 - 17:52 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'daki Öcalan'a destek yürüyüşünde HDP'li vekiller polisle tartıştı!
Kahraman Mehmetçik'in PKK terör örgütüne karşı başarılı mücadelesi devam diyor.

Dağdaki PKK'lı terörist sayısı azalsa da şehirlerdeki sempatizanları rahat durmuyor.

İstanbul'daki Öcalan'a destek yürüyüşünde HDP'li vekiller polisle tartıştı!

Bebek katili Abdullah Öcalan için destek yürüyüşü düzenleyen terör örgütünün siyasi kanadı HDP günler öncesinden başlayan çağrılar sonucu bugün Kadıköy'de toplandı.

Öcalan lehine sloganlar atan gruba polis müdahale etti.

İstanbul'daki Öcalan'a destek yürüyüşünde HDP'li vekiller polisle tartıştı!

Gruba liderlik eden HDP Batman Milletvekili Ayşe Başaran ve HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca dokunulmazlıklarını PKK sempatizanalrına siper etmeye çalıştı.

İstanbul'daki Öcalan'a destek yürüyüşünde HDP'li vekiller polisle tartıştı!

Polise hakaret ve tehditler savurdular
İki vekil polislerle tartışarak polis amirlerine hakaret ve tehditler savurdu.

İstanbul'daki Öcalan'a destek yürüyüşünde HDP'li vekiller polisle tartıştı!

"Papucumun polisi"
Başaran ve Uca polislere, "Çete başı, mafya, terbiyesiz ahlaksız. Hesap vereceksiniz. Gideceksiniz. Kürt kadınlarına saygı duymayı öğreneceksin. Papucumun polisi." diye bağırdı.

"Yargılanacaksınız"
Başaran, olayı takip eden basına kendilerine müdahale eden polislerin yargılanacağını söyledi
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