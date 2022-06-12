  • USD: 17,06 - 17,09
  • EURO: 18,09 - 18,13
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Burası İstanbul'un göbeği: Genç kadın yakalanınca soyunmaya başladı!

İstanbul Şişli'de akılalmaz anlar yaşandı. İşitme engelli bir gencin cep telefonunu çalan kadın, yakalanınca kendini yola atıp soyunmaya başladı. Daha sonra da genç adamı bıçakladı. Ardından kendini yola attı. Kamyonetin altında kaldı.

Ekleme: 12.06.2022 - 15:25 Güncelleme: 12.06.2022 - 15:32 / Editör: Ozge Selin
Burası İstanbul'un göbeği: Genç kadın yakalanınca soyunmaya başladı!
İstanbul'un göbeğinde inanılmaz anlar yaşandı. Olay, geçtiğimiz hafta Salı günü saat 11.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy'de meydana geldi.

Burası İstanbul'un göbeği: Genç kadın yakalanınca soyunmaya başladı!

İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE İNANILMAZ GÖRÜNTÜ

İşitme engelli Serkan Y., (26) yolda yürüdüğü esnasında arkasından yaklaşan Serap Z., gencin cep telefonunu çaldı. Kaçmaya başlayan kadının telefonunu çaldığını fark eden genç hemen peşine düştü. Bir süre yaşanan kovalamaca sonucunda genç, telefonunu çalan kadını cadde üzerinde yakaladı.

Burası İstanbul'un göbeği: Genç kadın yakalanınca soyunmaya başladı!

İşitme engelli Serkan Y., yakalamasının ardından Serap Z.'yi cadde üzerinde güpegündüz soyunmaya çalışarak kurtulmak istedi. Başarısız olunca da kendini cadde üzerinde yerden yere atmaya başladı. Kendini arabaların önüne atan Serap Z., Serkan Y.'ye zor anlar yaşattı.

Burası İstanbul'un göbeği: Genç kadın yakalanınca soyunmaya başladı!

SOYUNMAYA BAŞLADI

Arabalar son anda dururken Y., kadını yoldan alarak kaldırıma çıkarmak için sürükledi. Tekrar yola kaçan kadını bu kez de gençle birlikte bir başka vatandaş elleri de ayaklarından tutarak karga tulumba kaldırıma götürmeye çalıştı.

Burası İstanbul'un göbeği: Genç kadın yakalanınca soyunmaya başladı!

Fakat şahsın elinden kurtulan kadın, eline geçirdiği meyve bıçağıyla genci kolundan ve göz kapağından yaraladı. İkilinin arasında yolda kavga devam ettiği esnada gencin elinden kurtulan kadın, kaçmaya çalışırken bu kez de kendini Ahmet G. (56) idaresindeki 34 FN 7743 plakalı kamyonetin önüne attı.

Burası İstanbul'un göbeği: Genç kadın yakalanınca soyunmaya başladı!

Son anda fark eden sürücü, frene bastı ancak duramayarak kadını ezdi. Olayın ardından yaralanan kadın için çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Burası İstanbul'un göbeği: Genç kadın yakalanınca soyunmaya başladı!

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Burası İstanbul'un göbeği: Genç kadın yakalanınca soyunmaya başladı!

Çalışmaların ardından kamyonet şoförü Ahmet G. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Burası İstanbul'un göbeği: Genç kadın yakalanınca soyunmaya başladı!

Öte yandan telefonunu geri alan Serkan Y. ise kadından şikayetçi olmadığını ifade etti. Şişli'de yaşanan ilginç olay ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Burası İstanbul'un göbeği: Genç kadın yakalanınca soyunmaya başladı!

Görüntülerde, kadının kurtulmak için kendini yola attığı, daha sonra ise kıyafetlerine çıkarttığı ve işitme engelli şahsın kadını yoldan almaya çalıştığı görülüyor.

Burası İstanbul'un göbeği: Genç kadın yakalanınca soyunmaya başladı!

Devamında ise kadını kamyonetin ezdiği ve vatandaşların panik yaşadığı görülüyor.

Burası İstanbul'un göbeği: Genç kadın yakalanınca soyunmaya başladı!

Burası İstanbul'un göbeği: Genç kadın yakalanınca soyunmaya başladı!
AFAD telefonlara Hayati Uyarı Bildirimi yolladı! Siren sesleri herkesi şaşırttı!
Venezuela'da ABD'nin desteklediği Juan Guaido halk tarafından dövüldü!
Almanya'da gündem art arda gelen zamlar!
Sahte faturadan ceza alan İSTAÇ Genel Müdürü İBB'de danışman oldu!
Ekrem İmamoğlu Başkanlık vekaletini İYİ Partili Aksu'ya verdi CHP karıştı!
Yunan vekilin sözleri Miçotakis'i kızdıracak! ABD vurgusu yapıp 'Tarihten ders almalıyız' dedi
Kirada yeni dönem resmen başladı! 1 yıl değişmeyecek!
Ankara'da korkunç görüntüler! Sel başkenti yıktı geçti!
Bakan Nebati: Tasarruf sahibi GES'le kazanacak
Başkan Erdoğan duyurmuştu: Gözler bölgede! Harekatta 3 ana hedef
Enkazı bulunan helikopterde yürek burkan detay; Kazadan saniyeler önce...
Melih Gökçek'ten çok önemli açıklamalar!
Pençe-Kilit harekat bölgesinde bir askerimiz şehit düştü!
Bakan Nebati: Bizim adayımız belli, kimi yeneceğiz onu merak ediyorum!
Ankara'daki selde bir kişi hayatını kaybetti!
Kılıçdaroğlu'ndan güldüren sözler: Millet İttifakı'yla Türkiye'yi yöneteceğiz!
CHP'li başkanlar Eskişehir'de buluştu!
AK Parti'li Özhaseki'den 'Siyasete elveda' açıklaması!
Aydın'ı sel vurdu! Aniden bastırdı sokaklar dereye döndü!
Başkan Erdoğan en kısa sürede açacağız diyerek duyurdu! Van'a 38 milyarlık yatırım
Meteoroloji 37 ili 'sarı' kod ile uyardı!

Meteoroloji 37 ili 'sarı' kod ile uyardı!

Diyarbakır'daki rezidansta facia: Ölü ve yararılar var!

Diyarbakır'daki rezidansta facia: Ölü ve yararılar var!

İkinci Tosuncuk vakasında mağdurlara video mesaj: Cancri Jewellery'e katılan herkese merhaba dedi ve...

İkinci Tosuncuk vakasında mağdurlara video mesaj: Cancri Jewellery'e katılan herkese merhaba dedi ve...

İstanbul'da iğrenç olay: Fotoğraflarımı niye çekiyorsun diye bağırınca bakın ne yaptı!

İstanbul'da iğrenç olay: Fotoğraflarımı niye çekiyorsun diye bağırınca bakın ne yaptı!

Burası İstanbul'un göbeği: Genç kadın yakalanınca soyunmaya başladı!

Burası İstanbul'un göbeği: Genç kadın yakalanınca soyunmaya başladı!

Türkiye’nin ilk mini vurucu İHA’sı 'KARGU' TSK'ya teslim edildi!

Türkiye’nin ilk mini vurucu İHA’sı 'KARGU' TSK'ya teslim edildi!