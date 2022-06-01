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Eren Abluka 14 başlatıldı: Şırnak'taki operasyona 585 personel katılıyor

İçişleri Bakanlığınca Şırnak’ta 585 personelin katılımıyla Eren Abluka-14 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu başlatıldı. Operasyonun ilk gününde 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Ekleme: 1.06.2022 - 09:14 Güncelleme: 1.06.2022 - 09:14 / Editör: Ozge Selin
Eren Abluka 14 başlatıldı: Şırnak'taki operasyona 585 personel katılıyor
İçişleri Bakanlığınca Şırnak’ta 585 personelin katılımıyla Eren Abluka-14 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu başlatıldı. Operasyonun ilk gününde 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Ayrıntılar geliyor...
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