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Provokatör yine iş başında! Taksimde toplandılar!

Gezi Parkı olaylarının 9. yıl dönümü nedeniyle bir grup eylemci Taksim'e geldi.

Provokatör yine iş başında! Taksimde toplandılar!
Ekleme: 31.05.2022 - 19:30 Güncelleme: 31.05.2022 - 19:46 / Editör: Ozge Selin
Provokatör yine iş başında! Taksimde toplandılar!
Gezi Parkı'nda Taksim Yayalaştırma Projesi dâhilinde ağaçların başka yere taşınacağını bahanesiyle bir grup tarafından 27 Mayıs 2013'te başlatılan eylemler ülkeyi âdeta kaosa sürükledi. Yaşanan olaylarda ölüm ve yaralanmalar meydana gelirken, 46 kamu binası, 231 polis aracı ve 44 ambulans kullanılmaz hâle geldi, 326 iş yeri, 201 araç tahrip edildi, 80 belediye otobüsü ve 85 otobüs durağı yakıldı. Aradan geçen dokuz senenin ardından olaylara dair çok sayıda soruşturma açıldı ve davaya dönüşen dosyalarda yüzlerce kişi yargılandı. Yargılamalar sonucu verilen hapis cezalarının yanı sıra çok sayıda kişi de beraat etti. Yargıtay tarafından hükümleri bozulan bazı sanıkların davası ise sürüyor.

Provokatör yine iş başında! Taksimde toplandılar!

Gezi Parkı olaylarının 9. yıl dönümü nedeniyle bir grup eylemci Taksim'de toplandı. Taksim Dayanışması'nın çağrısı üzerine Taksim Makina Mühendisleri önünde çok sayıda kişi bir araya gelirken, emniyet güçleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. 

Provokatör yine iş başında! Taksimde toplandılar!

Polise ‘bariyerleri açın' çağrısında bulunan eylemciler ile emniyet güçleri arasında arbade yaşandı. Polis göstericilere biber gazıyla müdahale etmek zorunda kalırken, eylemciler 'Bu daha başlangıç, mücadeleye devam' sloganıyla tepki gösterdi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, bu akşam Taksim'de olacaklarını söyleyerek, eylemcilere çağrıda bulunmuştu. 

Provokatör yine iş başında! Taksimde toplandılar!
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