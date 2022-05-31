  • USD: 16,36 - 16,39
  • EURO: 17,60 - 17,63
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Müsilaj ve imar düzenlemeleri komisyondan geçti!

Müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren teklif komisyonda kabul edildi.

Ekleme: 31.05.2022 - 01:46 Güncelleme: 31.05.2022 - 01:47 / Editör: Ozge Selin
Müsilaj ve imar düzenlemeleri komisyondan geçti!
Müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda kabul edildi.

Marmara Denizi Hidrolojik Havzası ile İstanbul, Bursa ve Kocaeli'de ileri atık su arıtım tesisi, arıtma çamuru işleme ve bertaraf tesisi, atık geri kazanım ve bertaraf tesislerini kurmayan mahalli idarelere, iş termin planlarını Bakanlığa sunmaları için 6 ay süre verilecek.

Verilen sürede iş termin planları sunulmaz veya iş termin planlarında belirtilen sürelere uyulmazsa, Bakanlık, bu tesisleri mahalli idareler adına resen yapabilecek ve bu tesisleri işlettirebilecek.

Denizlerde kirliliğe yol açan atıklara verilen cezalar artırılacak.

Tamamlanan yapıların izlenmesini kolaylaştırmak için 'bina kimlik sertifikası' uygulaması getirilecek.

Mahalli idarelerin Yap-İşlet-Devret modeliyle gerçekleştireceği projelerin hayata geçirilmesi, herhangi bir aksaklık olmaması için Blokajlı Banka Hesabı sistemi kurulacak.

Bina kimlik sertifikası alan yapılar, 5'er yıllık periyotlarla yapı denetim kuruluşlarınca denetlenecek.

Tarımsal desteklemelerden yararlanmak için başvuruda bulunduğu halde, meri mevzuat uyarınca bazı gerekçelerle bunlardan yararlanamayanlara, gerçek üretim yaptığının tespiti halinde hak ettikleri destekleme ödemeleri yapılacak.
AB ülkeleri, Rusya'dan alınan petrol miktarını yüzde 90 azaltacak!
CHP'li Tanju Özcan'ın skandal sözlerine AK Parti'den sert tepki!
Başkan Erdoğan The Economist'e yazdı!
Nedim Şener'den Demirtaş'ın sözlerine çıt çıkaramayan muhalefete sert eleştiri!
İbrahim Kalın ile Sullivan bir araya geldi!
Çin'in savaş uçakları Tayvan'ın hava savunma sahasına girdi!
İngiltere basınından bomba iddia! Masada 'KKTC' var!
Başkan Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü!
Müsilaj ve imar düzenlemeleri komisyondan geçti!
CHP'li Tanju Özcan'dan skandal sözler: Evli barklı adamım ayıp oluyor!
MYK sonrası Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar...
Rusya Hollanda'nın vanasını kapatıyor!
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sivas'ta konuştu
HDP'li Oluç'tan ittifak ortaklarına sert uyarı!
ABD Başkanı Biden yalanladı: Ukrayna'ya uzun menzilli roketler göndermeyeceğiz
Macaristan'dan AB'ye sert tepki: ''Çocuk oyuncağına çevirdiniz!''
MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Fatih Dönmez: 'Türkiye'nin rüzgarı dünyanın dört bir yanında esiyor'
AK Parti MYK toplandı
Başkan Erdoğan'dan Putin ile kritik görüşme! Dikkat çeken Suriye detayı...
10 yaşındaki çocuktan kanlı plan! Emniyet harekete geçti!

10 yaşındaki çocuktan kanlı plan! Emniyet harekete geçti!

Güneşten korunma hakkında doğru bilinen 10 yanlış bilgi

Güneşten korunma hakkında doğru bilinen 10 yanlış bilgi

Brent petrol aylar sonra 120 doları aştı!

Brent petrol aylar sonra 120 doları aştı!

Meteoroloji'den son dakika 'sağanak' uyarısı!

Meteoroloji'den son dakika 'sağanak' uyarısı!

Emekli ve memur Temmuz zammı için çifte formül!

Emekli ve memur Temmuz zammı için çifte formül!

Maymun çiçeği vakalarında büyük artış!

Maymun çiçeği vakalarında büyük artış!