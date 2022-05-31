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Manisa'da su kuyusunda petrol bulundu!

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Yağbasan Mahallesi'nde su bulmak için açılan kuyudan siyah ve yanıcı madde incelendi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yapılan inceleme sonucunda maddenin yüzde 94'ünün su, yüzde 6'sının ise çok kaliteli petrol olduğu belirlendi. AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, "TPAO yetkilileri kısa sürede sahaya gelerek bölgede rezerv tespit çalışması için kuyu açma çalışması başlatacak." dedi.

Ekleme: 31.05.2022 - 22:09 Güncelleme: 31.05.2022 - 22:12 / Editör: Ozge Selin
Manisa'da su kuyusunda petrol bulundu!
Salihli'nin kırsal Yağbasan Mahallesi'nde, 28 Mayıs'ta saat 20.30 sıralarında, Mustafa Yüksel'e (40) ait zeytinlikte yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri geldi.

Ekiplerin müdahalesiyle alevler, kısa sürede söndürüldü. Yangının, zeytinlikteki su kuyusundan çıkan siyah sıvı maddenin tutuşmasından kaynaklandığı anlaşıldı.

Siyah sıvı maddenin akmaya devam etmesi üzerine durum, Manisa Valiliği Afet Koordinasyon Birimi'ne bildirildi.

Yangın üzerine jandarma, bölgede güvenlik önlemi alarak bölgeye şerit çekerken, sabah mahalleye gelen TPAO yetkilileri de kuyudaki maddeden dün numune aldı.

Numunelerin yapılan analiz sonuçları geldi. İnceleme sonucunda, kuyudan çıkan yanıcı maddenin yüzde 94'ünun su, yüzde 6'sının ise kaliteli petrol olduğu belirtildi.

AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, 'Bu sahamız Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından sondaj ve arama çalışması için ruhsatlandırılmış bir bölgeydi. Alınan numune sonuçlarına göre sondajdan gelen malzemenin yüzde 94'u su, yüzde 6'sı ise çok kaliteli petrol olarak tespit edildi. TPAO yetkilileri kısa sürede sahaya gelerek bölgede rezerv tespit çalışması için kuyu açma çalışması başlatacak. İnşallah büyük bir oranda rezerve ulaşırız' dedi.
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