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Kripto dolandırıcılarının korkulu rüyası!

Son yıllarda hayatımıza giren kripto paralarla birlikte, kripto vurgunları da gündemdem düşmez oldu. Pek çok insan çeşitli hayallerle yaptıkları yatırım sonucunda birikimlerini kaybetti. ABD'de yaşayan Molly White ise kripto dolandırıcılarının kabusu oldu. White, kendi web sitesinde pek çok kripto vurgunu ve hacker grubunu ifşa ediyor.

Ekleme: 31.05.2022 - 20:51 Güncelleme: 31.05.2022 - 20:53 / Editör: Ozge Selin
Kriptolar, özellikle son 2 yılda dünyayı oldukça meşgul etmiş durumda. Dünya çapında yapılan kripto vurgunları da gündemi oldukça meşgul ediyor.

Molly White, şu ana kadar kripto dolandırıcılarının korkulu rüyası olmuş durumda. 28 yaşındaki Vikipedi makaleleri yazan White, 'Web3 Harika Gidiyor' isimli web sitesinde, kripto para suistimali vakalarını art arda belgeliyor.

Dolandırıcılığa dönüşen yatırımlar, kötü yönetim altında çöken projeler ve destekçilerin paralarını tüketen hacker'ların ifşalarını bu mecrada bulmak mümkün.

Finans ve teknoloji seçkinlerini çoğu kripto etrafında toplandığı için White, son haftalarda kripto para fiyatlarındaki krater etrafında dolanan küçük ve şimdilik cılız sayılabilecek bir gruba öncülük ediyor.

White bu 'kötülüğü' durumları yatırımmış gibi ana akım kitlede pazarlama yapan ve çoğu zaman çok fazla bir seçeneği olmayan insanlar için gerçekten zor bir finansal noktadan çıkış bileti olmayı vaadedenler için ayrıldı' ifadelerine yer verdi.

Massachusetts'teki evinde kedileri ve köpeğiyla yaşayan White, kriptoya şüpheyle yaklaşan insanlara karşın Zoom ve Twitter üzerinden iletişim kuruyor ve doğru yönlendirme yapmaya çalışıyor.

White hedefi iyi insanlar ve iyi fikirlerle dolu bir endüstriyi yanlış karakterize ederek başarısızlığın kaçınılmaz olduğunu göstermek.

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